في عيد الأضحى.. 10 طرق مختلفة لطهي الفتة

مطبخ

تعد الفتة طبق أساسي على سفرة عيد الأضحي المبارك، ويقدم لك موقع "هن"، 10 طرق مختلفة لطهي الفتة.

فتة كوارع

المقادير

2 كيلو كوارع.

6 بصلات مفرومة.

ورقتين لوري.

ملعقتين كبيرة خل.

2 كوب صلصة.

3 ملاعق صغيرة ثوم.

كوب كرفس مفروم.

كيلو أرز مطهو.

4 ملاعق سمن.

خبز محمص.

4 ملاعق كبيرة سمن.

ملح وفلفل.

طريقة عمل فتة الكوارع

تغسل الكوارع جيدا في وعاء كبير جدا.

ضعي ماء مغلي وتوضع فيها الكوارع ثم تغطى وتترك حتى تبدأ في الغليان، ثم أضيفي البصل والكرفس وورق اللورا والملح والفلفل.

اتركي الكوارع حتى تمام النضج.

شوحي الثوم في السمنة حتى يذبل ثم يضاف له الخل والصلصة، ثم اتركي الخليط يغلي حتى يصبح سميكا.

ضعي الخبز المحمص وعليه شوربة ثم الأرز المطهو.

أضيفي الصلصة فوق الأرز وفوقها الكوارع، ويمكن أن تدخل الفرن قليلا لتتحمر، وتقدم ساخنة.

فتة مصري

المقادير

عيش بلدي.

خل.

ثوم.

زبدة.

ملح.

أرز.

عصير الطماطم.

طريقة عمل فتة مصري

شوحي الأرز في الزبدة ثم ضعي عليه مرقة اللحم واتركيه لينضج.

تبلي العيش بعد تقطيعه مكعبات وتبليه بالملح والفلفل والزبدة وأدخليه الفرن.

شوحي الثوم على النار مع الملح والفلفل ثم ضيفي الخل واتركيه دقيقة على النار.

رصي العيش في طبق وضعي ملعقة من الخل والثوم ثم مرقة اللحم ثم رصي الأرز وضعي عليه الخل والثوم.

باقي الخل والثوم ضعي عليه عصير الطماطم وزيني به الفتة.

الفتة السوري

المقادير

- للشاورما

فراخ بانية مقطعة شرايح طويلة

معلقتين زبادي

معلقة صغيرة صويا صوص

معلقة صغيرة كاتشاب

بهارات (ملح، فلفل، كمون، بابريكا، بصل وتوم باودر، بهارات فراخ)

معلقة صغيرة خل

عصير نص ليمونة

بصلة صغيرة مبشورة ناعم جدا

زيت

- للأرز

رز مصري أو بسمتي

زبدة

بهارات (ملح، فلفل، كركم)

- الخبز

خبز شامي

زيت

- صوص التومية

كوبين زبادي (غير بلدي)

3 ملاعق كبيرة مايونيز

ملح وفلفل

خل

عصير نص ليمونة

طريقة تحضير الفتة السوري

1- الشاورما / تخلط كل المكونات وتترك في الثلاجة على الأقل 6 ساعات

نحضر طاسة ونسخنها جيدا ونضيف ملعقة زيت ثم نضيف الفرخة ونتركها تستوي في درجة حرارة عالية.

2- الأرز / نسخن معلقتين زبدة ونضيف عليهم الأرز والكركم ونقلبهم جيدًا حتى يأخذ الأرز اللون الأصفر ونضيف له المياه الساخنة أو الشوربة وعند غليان المياه نقلل درجة حرارة النار.

3- الخبز / نقطع العيش الشامي الأبيض مربعات ونحمره فى الزيت حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبيا.

4- صوص التومية / نخلط المكونات كلها في الخلاط أو بالمضرب اليدوي حتى تتجانس تماما.

التقديم

في البداية يتم فرش العيش المحمص في الطبق، يضاف إليه ملعقتان من الصوص، ثم يضاف الأرز وهو ساخن، حتى يتفاعل البخار مع العيش.

وتضاف الفراخ

وأخيرا يجري توزيع باقي الصوص على الوش.

فتة دجاج

المقادير

خبز شامي مقطع مكعبات.

مقدار من الأرز (يمكن البسمتي ويمكن الأرز المصري).

صدور دجاج مقطع مكعبات.

الصوص: زبادي، فص ثوم، رشة بابريكا.

طريقة عمل فتة الدجاج

مكعبات الخبز:

1. في مقلاة على النار نضع معلقة طعام سمن ونحمر مكعبات الخبز حتى تصبح ذهبية اللون

2. ترفع من على النار وتوضع جانبا

تجهيز الأرز:

1. يغسل الأرز جيدا ثم ينقع في الماء لمدة نصف ساعة (سواء البسمتي أو المصري).

2. في وعاء على النار ضعي مقدار من السمن أو الزيت لو استخدمنا الأرز البسمتي وتبشر بصلة صغيرة وتقلب حتى تصبح ذهبية اللون.

3. ضيفي الأرز والملح ومعلقة صغيرة من الكركم أو الكاري ومقدار من الماء يغطي الوجه وعندما يشرب الأرز الماء تخفض الحرارة ويغطى ويترك حتى ينضج.

تجهيز الدجاج :

1. تبلي مكعبات الدجاج بماء البصل، ملح، فلفل، كركم أو كاري واتركيها في التتبيلة نصف ساعة تقريبا.

2. في مقلاة على النار ضعي قليل من الزيت ونضيف مكعبات الدجاج وتقلب وتترك على النار حتى تنضج - ممكن إضافة قليل من الماء للنضج إذا احتاج الأمر.

صوص الزبادي:

1. اخلطي الزبادي مع فص الثوم

2. أضيفي إليه نقطة خل ونقطة زيت وقلبي جيدا

التقديم:

1. في طبق التقديم ضعي مكعبات الخبز المحمص أولا ثم الأرز وأخيرا الدجاج.

2. صبي صوص الزبادي على الوجه ويجمل الوجه بالبابريكا.

فتة الجمبري

المقادير

500 جرام جمبري متوسط الحجم

3 كوب أرز بسمتي ذهبي

5 خبز أسمر محمص

بصلة كبيرة

طماطم كبيرة

فلفل رومي أخضر

فلفل رومي ملون

فلفل حار حسب الرغبة

2 فص ثوم مفروم

باقة كرفس وبقدونس للتجميل

ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

ليمون (حامض مجفف)

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ريحان أو حبق جاف

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

2 ورق لورا

عود قرفة

5 فص حبهان

حبهان حب

كوب ماء

طريقة عمل فتة الجمبري

يطهى الأرز البسمتي بالطريقة المعتادة (كوب الأرز البسمتي يأخذ كوب وربع ماء) .

يحمص الخبز في الفرن ويكسر إلى قطع صغيرة.

يسخن الزيت في مقلاة ثم تضاف جميع المكونات تباعاً عدا الجمبري وتقلب جيداً لمدة دقيقتين.

يضاف الماء ويقلب الخليط جيداً ويترك على نار متوسطة مع إحكام الغطاء لمدة 5 دقائق.

Advertisements

يضاف الجمبرى إلى الخليط مع بعض أعواد الكرفس الأخضر يقلبوا ثم تغطى المقلاة وتتركه على النار لتستوي.

بعد الاستواء يرفع الجمبري فقط من الخليط.

يضاف إلى الخليط الأرز المطبوخ وقطع الخبز المحمص يقلبوا جيداً ويتركوا على النار لمدة 5 دقائق.

الفتة الفلسطيني

المقادير

كيلو ونصف لحم ضأن بالعظم (قطع)

كيلو واحد جزر مُقشر مُقطع حلقات

1 عود كرفس مُقطع مكعبات

1 بصل متوسط مُقطع مكعبات

2 ورق غار (لورا)

2 مستكة حب

4 قرنفل صحيح

2 عود قرفة

3 حبهان حب

ملح وفلفل

3 كوب أرز

2 ملعقة كبيرة سمن

خبز رقاق

صنوبر ولوز مقلي + بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الفتة الفلسطيني

- تُغسل قطع اللحم وتُوضع لمدة 3 دقائق في ماء مغلي بحيث يُغطيها ثم تُرفع جانبا، مع التخلص من الماء.

- يُسخن الماء في إناء على نار متوسطة وتُضاف قطع اللحم والخضار والبهارات ويُتبل الخليط بالملح والفلفل.

- تُخفف الحرارة عندما يبدأ الخليط في الغليان، ويُترك لحوالي 45 دقيقة حتى ينضج اللحم تماماً مع مراعاة إزالة الريم (الزبد) من سطح المرق كلما ظهر.

- تُرفع قطع اللحم جانبا ويُصفى المرق.

- يُغسل الأرز جيدا ويُصفى.

- يُوضع السمن في إناء آخر على نار متوسطة ويُحمر الأرز لمدة 3 دقائق أو حتى يتداخل مع السمن ثم يُضاف 3 أكواب من الماء "يُمكن استخدام خليط من الماء مع المرق" ويُتبل بالملح ويُترك حتى يبدأ في الغليان.

- تُخفف الحرارة ويُغطى الإناء ويُترك لمدة 20 دقيقة أو حتى تمام النضج.

للتقديم

- يُفرد خبز الرقاق في طبق التقديم ويُوزع قليل من المرق ويُترك لبضع دقائق حتى يتشرب.

- تُوزع طبقة من الأرز فوق الخبز ويُسقى بالمرق، ثم تُوضع قطع اللحم، وحسب الرغبة أو تُقدم في وعاء جانبي.

- يُزين طبق الفتة بالصنوبر واللوز المحمص والبقدونس المفروم ويُقدم.

- تُقدم الفتة مع صلصة الدقة "ثوم، فلفل حار، عصير ليمون، قليل من المرق" تُهرس المكونات في محضر الطعام حتى تنعم وتُتبل بالملح والفلفل.

فتة الحمص

4 رغيف خبز مقطع مكعبات محمص

4 كوب حمص مسلوق

6 كوب زبادي/ روب

1/4 كوب طحينة

1/4 كوب عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح

4 فصوص ثوم مهروس

للتقديم

صنوبر مقلي، بقدونس مفروم، بابريكا

طريقة عمل فتة الحمص

أحضري طبق تقديم عالي الحافة.

ضعي الخبز في طبق التقديم.

في قدر متوسط الحجم ضعي الحمص مع ماء السلق وسخني على نار متوسطة.

في طبق عميق ضعي الزبادي، الطحينة، عصير الليمون، الملح والثوم.

باستعمال ملعقة بلاستيكية عريضة أو مضرب شبك يدوي قلبي المواد إلى أن تتكون صلصة ناعمة القوام.

باستعمال مغرفة عميق وزعي قليل من ماء سلق الحمص على الخبز في طبق التقديم.

وزعي قليل من الحمص على الخبز.

وزعي خليط الزبادي على الخبز والحمص لتغطيه تماما.

زيني فتة الحمص بالمزيد من الحمص الصحيح.

وزعي الصنوبر المقلي على فتة الحمص وأنثري البقدونس والبابريكا.

يمكنك إضافة المزيد من الطعم المميز للفتة بتزيينها بقليل من حب الرمان.

قدمي فتة الحمص مباشرة كي تستمعي بطعم الخبز المقرمش والحمص الدافئ.

فتة موزة

المقادير

موزة ضاني

أرز

عيش بلدي محمص

صلصة طماطم

ثوم مفروم

بصل

جزر

كرات

زعتر

فلفل حصى

حبهان

مستكة

ورق لورا

خل أبيض

عسل أبيض

سمنة

زيت

ملح

فلفل

طريقة عمل فتة موزة

تتبل الموزة بملح وفلفل وقرفة وشوحيها في السمنة ثم ضيفي اليها الخضار مقطع وزعتر ومستكة وحبهان والفلفل الحب ثم ضيفي الماء واتركيها تسلق.

- شوحي الأرز في السمنة مع ملح حتى يغلف تماما

- أضيفي شوربة سلق الموزة ويترك حتى ينضج مع فص مستكة لمدة 25 دقيقة

- رصى العيش فى طبق التقديم ويسقى بالشوربة أيضا

- شوحي الثوم مع ملح وفلفل على النار حتى يذبل ثم يضاف إليه الخل

- اخلطى العسل والصلصة والقرفة مع السمنة والثوم وتتبل بها الموزة بعد السلق

- شوحيها فى طاسة ساخنة مع عود زعتر ومستكة وحبهان حتى تحمر من جميع الجهات ثم ترفع وتقدم مع العيش والأرز

فتة الحمام

المقادير

المقادير

- الأرز المصريّ: 4 أكواب (مغسول ومنقوع)

- الحمام: 4 أزواج (طازج)

- الخبز: 4 أرغفة (خبز صاج / لعمل الفتة)

- الفلفل الأخضر: 2 قرن (و4 فصوص ثوم وعصير 2 حبة ليمون لعمل الدقه للفتة)

- بهارات: ملعقتان كبيرتان (للحشوة والخاصة بالحمام مثل الملح والفلفل وجوز الطيب والقرفة والبصل)

- بهارات: ملعقة كبيرة (لسلق الحمام مثل: ورق الغار ومستكة وبصل وملح قليل من الفلفل الأسود)

طريقة عمل فتة الحمام

1. نقوم بغسل أزواج الحمام جيداً بالماء والخل والطحين والملح، ومن ثم نقوم بوضع البهارات عليه ملح وفلفل أسود وقرفة.

2. إعداد الحشوة: نقوم بوضع المقلاة على النار ونضيف قليل من الزيت النباتي ونشوح بصلة حتى تأخذ اللون الذهبي ومن ثم نضيف جزء من الأرز المصري المنقوع سابقا ونقلبه قليلا ومن ثم نضع عليه البهارات المذكورة سابقا، ونضيف قليل من الماء ونتركه حتى ينضج ولكن نصف استواء ونطفىء النار ونتركه جانبا ليبرد.

3. ونقوم بتحضير طنجرة بها ماء وعندما تغلي، نضيف قليل من الملح ورق غار قرقة بصل مقطعة الى ثلاثة أرباع ومستكة الخاصة بالطعام ونتركها تغلي على نار متوسطة وفي هذه الاثناء، نقوم بحشي الحمام بالحشوة المعدة سابقا ونراعي أن لا نملئها بالحشوة كثيرا ومن ثم نقوم بغلقها عن طريقة خياطتها حتى ننتهي من كل الكمية ومن ثم نقوم بقليها للحمام بالزيت النباتي، وندهنها قبل ذلك بصلصة طماطم أو طماطم طازجة لاكسابها لون جميل ومن ثم نسقطها بالطنجرة التي بها الماء المغلي سابقا ويمكن الاستغناء عن عدم قلي الحمام والاكتفاء بسلقها فقط وتحميرها بالفرن.

4. نتركها حتى تنضج تأخذ حوالي ساعه تقريبا ومن ثم نبدأ بتحضير الأرز الأبيض بالطريقة المعتادة وعندما يجهز الأرز نقوم بتحضير صينية نضع بها الأرز ننثره بالصينية ومن ثم خبز الصاج بعد تقطيعه الى أجزاء متوسطة ومن ثم مرقة الحمام قليلا حتى يتشرب الأرز والخبز وأخيرا طبقة من الأرز ويمكن وضع قليل من حشوة الحمام المعدة سابقا كنوع من الزينة فوق الفته وأخيرا الحمام المحشي ونزينه باللوز المحمص ونقدمه بجانب الدقة الفلسطينيه عبارة عن فلفل أخضر وليمون نقوم بدقه جيدا حتى ينعم بالمدقة ونضيف عليه عصير ليمون ويمكن إضافة ثوم مهروس حسب الرغبة.

فتة شاورما

المقادير

المقادير

1/2 كيلو أرز بسمتي

1/2 كيلو لحمة شرائح

عيش لبناني

شرائح طماطم وفلفل وبصل

بصلة

عود قرفة خشب

معلقة كركم

معلقه ملح

9. مكعب مرقة

ربع ملعقة فلفل أسود

6 أكواب ماء مغلي

علية زبادي

نصف ملعقة بصل بودر

نصف ملعقة توم بودر

طريقة عمل فتة الشاورما

طريقه الأرز

بغسل الأرز وانقعه عشر دقائق وبعدين يصف ويوضع على النار وعليه زيت وبصلة مكعبات وتقلب وتوضع ملعقة كركم وعود القرفة والملح والفلفل ومكعب المرقة ويضاف لهم الماء وتغطى وتترك دقيقتين ويوضع الأرز ويترك حتى يستوي.

طريقه شاورما الفراخ

بقطع اللحم مكعبات وتوضع عليهم علية زبادي صغيرة عليهم ملعقة ملح وفلفل أسود ونصف ملعقة كاري ونصف ملعقة ثوم بودر ونصف ملعقة بصل بودر وملعقة بهارات شاورما وتترك في التتبيلة نصف ساعة ثم يوضع الزيت في الطاسة وتوضع الفراخ لمدة خمس دقائق حتى تحمر، ثم يضاف إليها شرائح البصل والطماطم والفلفل وتترك حتى تستوي.

عيش لبناني يقطع إلى مثلثات ويحمر في الزيت

طريقة التومية

أربع معالق مايونيز كبار ومعلقتين كبار زبادي وأربع فصوص ثوم مسلوقة ومهروسة وعصير نصف ليمونة

يجهز طبق التقديم ويوضع الأرز وفوقه الشاورما وعلى الجوانب العيش المحمص وتزين بالتومية من فوق.