كتب: هن - 05:08 م | الجمعة 31 يوليو 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل فتة شاورما لحمة، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها خلال أيام عيد الأضحى. مقادير عمل فتة شاورما لحمة 2 كوب أرز بسمتي 3 كوب ماء مغلي 1 ملعقة صغيرة بودرة زعفران زيت ملح وفلفل خبز شامي محمص مكعبات 1 كيلو لحمة شاورما شرائح بهارات شاورما Advertisements بقدونس مفروم بصل جوليان طماطم جوليان للصوص زبادي طحينة طريقة عمل فتة شاورما لحمة تشوح اللحمة في الزيت على النار تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود يضاف البصل والفلفل والطماطم والبقدونس للصوص يضاف الخل والملح والفلفل الأسود والزبادي والطحينة يخلط الأرز مع الزيت والملح وبودرة الزعفران عند الغليان توطى النار ويغطى الخليط ويترك حتى تمام نضج الأرز يغرف الأرز مع خليط الشاورما والخبز ويضاف الصوص على الوجه وتقدم.

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