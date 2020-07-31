شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "تالية القرآن": عيد ميلاد صغيرتي

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة شريهان بعيد ميلاد ابنتها "تالية القرآن"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت شريهان عبر حسابها "تويتر"، قائلة: "ما أجمل أن يكون عيد ميلاد صغيرتي ⁧تالية القرآن الكريم⁩.. اليوم في نفس يوم عيد الأضحى المبارك الحمد والشكر لله.. كل عام حبيبتي وأنتي وشقيقتك لولوة حياتي وكل دقيقة ويوم في عمري جديد".

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وتابعت شريهان في رسالتها: "كل عام وأنتم جميعًا ومعكم بناتي في صحة وأمان وسلام.. ⁧عيد الأضحى".

ويذكر أن شريهان أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، لكن لم يتم تحديد موعد لتقديم هذه العروض المسرحية.