علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة شريهان بعيد ميلاد ابنتها "تالية القرآن"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتبت شريهان عبر حسابها "تويتر"، قائلة: "ما أجمل أن يكون عيد ميلاد صغيرتي تالية القرآن الكريم.. اليوم في نفس يوم عيد الأضحى المبارك الحمد والشكر لله.. كل عام حبيبتي وأنتي وشقيقتك لولوة حياتي وكل دقيقة ويوم في عمري جديد".
وتابعت شريهان في رسالتها: "كل عام وأنتم جميعًا ومعكم بناتي في صحة وأمان وسلام.. عيد الأضحى".
ويذكر أن شريهان أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، لكن لم يتم تحديد موعد لتقديم هذه العروض المسرحية.
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "تالية القرآن": عيد ميلاد صغيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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