زينة عاشور توجه رسالة لابنتها "جانا" عقب دخولها الجامعة.. والأخيرة تعلق

علاقات و مجتمع
هنأت زينة عاشور، ابنتها جانا عمرو دياب، دخولها الجامعة، ونشرت لها صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "عاشور" على صورة ابنتها: "مبروك حبيبتي جوجو أنا فخورة جدًا بك.. فخورة بالخيارات التي اخترتيها.. وكيف تعطي الأولوية لما هو جيد لكِ لكن الأهم من ذلك كله أنا فخورة بالإنسانة الجميلة التي أصبحتي.. لم تستغلي أبدًا ما كان متاح لكِ، وأردتي دائمًا أن تفعلي ذلك بطريقتك.. برافو".
واستكملت "عاشور" في تهنئتها لابنتها: "سواء كان الأمر يتعلق بالموسيقى أو الجغرافيا أو الفيزياء.. كلما تعلمتي أكثر في الحياة.. كلما أصبحتي أكثر ثقافة ومعرفة.. كلما تعلمتي المزيد عن الحياة بفرحها وألمها.. كلما كانت كتاباتك لها معنى وصادقة وسينعكس ذلك على غنائك.. تذكري في هذه الرحلة كل الأشياء التي تحدثنا عنها".
واختتمت "عاشور" رسالتها لابنتها: "آمني أن الجمال يخلق الجمال.. تذكري أن الحزن والدراما ليسا ضروريين للفنان.. موهبتك هي مجرد امتداد جميل لجمالك الداخلي والفن ليس سوى الجمال.. استمتعي بالرحلة حبيبتي ومبروك لقبولك في الجامعة".
وردت عليها "جانا" في التعليق: "أنا بحبك يا ماما".
كما تفاعل معها متابعيها في التعليقات: "مليون مبروك ويارب نشوفها أنجح البنات" "إيه الجمال دا"، "ربنا يحميها".
ويذكر أن عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي حظيت بإعجاب الكثيرين، إذ اعتمدت الأغنية على الترويج للسياحة في مصر وإظهار جمال معالمها والمناطق بها، وجاءت الأغنية من كلمات تامر حسين، وإخراج طارق العريان.
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