زينة عاشور توجه رسالة لابنتها "جانا" عقب دخولها الجامعة.. والأخيرة تعلق

علاقات و مجتمع

هنأت زينة عاشور، ابنتها جانا عمرو دياب، دخولها الجامعة، ونشرت لها صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عاشور" على صورة ابنتها: "مبروك حبيبتي جوجو أنا فخورة جدًا بك.. فخورة بالخيارات التي اخترتيها.. وكيف تعطي الأولوية لما هو جيد لكِ لكن الأهم من ذلك كله أنا فخورة بالإنسانة الجميلة التي أصبحتي.. لم تستغلي أبدًا ما كان متاح لكِ، وأردتي دائمًا أن تفعلي ذلك بطريقتك.. برافو".

‎واستكملت "عاشور" في تهنئتها لابنتها: "سواء كان الأمر يتعلق بالموسيقى أو الجغرافيا أو الفيزياء.. كلما تعلمتي أكثر في الحياة.. كلما أصبحتي أكثر ثقافة ومعرفة.. كلما تعلمتي المزيد عن الحياة بفرحها وألمها.. كلما كانت كتاباتك لها معنى وصادقة وسينعكس ذلك على غنائك.. ‎تذكري في هذه الرحلة كل الأشياء التي تحدثنا عنها".

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واختتمت "عاشور" رسالتها لابنتها: "آمني أن الجمال يخلق الجمال.. تذكري أن الحزن والدراما ليسا ضروريين للفنان.. موهبتك هي مجرد امتداد جميل لجمالك الداخلي والفن ليس سوى الجمال.. استمتعي بالرحلة حبيبتي ومبروك لقبولك في الجامعة".

وردت عليها "جانا" في التعليق: "أنا بحبك يا ماما".

كما تفاعل معها متابعيها في التعليقات: "مليون مبروك ويارب نشوفها أنجح البنات" "إيه الجمال دا"، "ربنا يحميها".

ويذكر أن عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي حظيت بإعجاب الكثيرين، إذ اعتمدت الأغنية على الترويج للسياحة في مصر وإظهار جمال معالمها والمناطق بها، وجاءت الأغنية من كلمات تامر حسين، وإخراج طارق العريان.