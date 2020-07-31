7 مشروبات تساعدك على حرق دهون لحوم العيد.. هل من بينها الشاي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يلجأ كثيرون إلى تناول المشروبات بعد الوجبات الدسمة خلال أيام عيد الأضحى، لأجل المساعدة على هضم الطعام، فما هي أفضل تلك المشروبات؟

نذكر لكم أبرز المشروبات التي تساعد على حرق دهون لحوم العيد، وفق ما ذكر موقعا "food.ndtv" و "healthline".

1- الشاي الأخضر:

يوجد على رأس القائمة، كونه غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على محاربة دهون البطن العنيدة.

وأظهرت العديد من الدراسات أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يساعد في منع تقلصات البطن، حيث تعمل الكاتيكين على تسريع قدرة الكبد على حرق الدهون.

2- خل التفاح:

يحتوي على حمض الأسيتيك، وهو مركب قد يحفز فقدان الوزن عن طريق تقليل مستويات الأنسولين، وتحسين التمثيل الغذائي، وقمع الشهية وحرق الدهون.

3- النعناع:

يساعد النعناع على هضم طعامك بسرعة وبشكل صحيح، ما يمنع تراكم الدهون، ويساعد أيضا في تخفيف الانتفاخ الذي قد يسببه تراكم الدهون في منطقة البطن بسبب عدم هضم طعامك بشكل صحيح.

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باختصار يساعد النعناع بشكل خاص في معالجة الدهون في معدتك.

4- عصير الأناناس:

بمثابة علاج رائع لدهون البطن، حيث إنه يحتوب على إنزيم مهم يسمى "بروميلين" يؤدي إلى حرق دهون المعدة الزائدة.

5- الزنجبيل:

يعد الزنجبيل علاجا فعالا للتخلص من عسر الهضم، لذا من الممكن شربه بعد تناول اللحوم في عيد الأضحى.

6- الماء:

يساعد تناول الماء على رفع معدلات الحرق، لذا يجب أن تتراوح الكمية ما بين 6 إلى 8 أكواب.

7- اليانسون:

يساهم في التخلص من دهون الجسم الزائدة، وأيضا في حرق الدهون بعد تناول الأكلات الدسمة.