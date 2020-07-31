بعد ظهور عرض جديد.. كل ما تريد معرفته عن الآثار الجانبية لـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحمى والسعال الجاف وآلام الجسم، من الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن يبدو أن هناك عرض جديد سيضاف إلى القائمة، حيث عانى منه بعض المرضى لأكثر من بضعة أسابيع وهو تساقط الشعر، وفقا لموقع " eatthis".

رغم أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، لا تعترف بفقدان الشعر كأحد أعراض كوفيد-19، إلا أن أكثر من 27٪ من 1،100 من المشاركين في استطلاع رأي أجراه "جروب "Survivor Corps" على فيسبوك أبلغوا عن تساقط الشعر، وفقا لما ذكرته صحيفة "USA Today" الأمريكية.

في حين قالت الدكتورة ميشيل، طبيبة جلدية في مستشفى لينوكس هيل بمدينة نيويورك، إنه كان هناك كثير من المرضى بكورونا، يسعون إلى علاج تساقط الشعر أثناء الحجر الصحي، وبعد إعادة فتح العيادة الخاصة بها، حيث تضيف: "لقد جاء المرضى فعليًا بأكياس من الشعر "تبدو وكأنها شعر كامل في الحقيبة، جميعهم لديهم قصص متشابهةـ أنهم كانوا يعانون من أعراض كورونا مثل الحمى الشديدة مع تساقط شعرهم، ولم يتعرضوا لذلك طوال حياتهم".

الإجهاد عامل رئيسي

يفترض الأطباء أن المرضى لا يفقدون الشعر مباشرة بسبب الفيروس، بل إن الجسم يكون في حالة صدمة تقاتل الفيروس، وهذا يخلق رد فعل إضافي يضع جهاز المناعة في حالة مرتبكة.

ويقول موقع "Healthline"، إنه في البداية شعر بعض المرضى المصابين بكورونا، بترقق الشعر على فروة الرأس، قد يقتصر هذا على منطقة واحدة أو يظهر في كل مكان، إذا كان رقيقًا في أماكن متعددة، فقد تجد أن بعض المناطق تتأثر أكثر من غيرها، ما يؤثر على الجزء العلوي من فروة الرأس في أغلب الأحيان، نادرًا ما يتسبب في سقوط خط شعرك مرة واحدة، ومن غير المحتمل أيضًا أن تفقد شعرك بالكامل، في بعض الحالات الشديدة ، يمكن أن يتسبب في تساقط الشعر في مناطق أخرى.

لست وحدك

إذا كان هذا يحدث لك، فأنت لست وحدك، الحكايات تظهر في كل مكان.

وفقا لموقع WebMD: "منذ ظهور كوفيد-19، في مارس، تعاملت جولي فيشر، ممرضة أمريكية كانت ترعى مرضى كورونا، مع قائمة طويلة من الأعراض، معظمها كانت تتوقعها لأنها كانت تتماشى مع الأعراض المعروفة، ولكن واحدة كانت أكثر مفاجأة لها عندما ظهرت عدة أسابيع في مرضاها، وهي تساقط الشعر".

تقول مريضة لموقع WebMD: "لقد بدأت في ملاحظة كثرة سقوط الشعر عند الاستحمام، في البداية ظننت أنني أستخدم شامبو أرخص، ولكن سرعان ما أصبح واضحًا، مع ظهور المزيد، أن هذا كان شيئًا آخر".

تضيف: "بمجرد انضمامي لمجموعة " Long Haulers" على فيسبوك، وجدت أشخاص مثلي لم تظهر أعراضهم بعد بضعة أسابيع- أدركت أني لست وحدي" عندما رأيت الآخرين يعانون من ذلك، ثم أدركت أن هذا مرتبط بفيروس كورونا أيضًا".

أما إذا كنت تعاني من تساقط الشعر، مصحوبًا بمرض طويل المدى، فاتصل بطبيبك، وافعل كل ما بوسعك لمنع التقاط كورونا، وتجنب التجمعات ومارس التباعد الاجتماعي، اغسل يديك بانتظام ، وقم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

ضعف الرئة

آثر جانبي اكتشفته إحدى الدراسات، حيث راقبت هيئة مستشفى هونج كونج بالصين، مجموعة من مرضى "كوفيد-19" لمدة تصل إلى شهرين منذ شفائهم، وتبين أن نحو نصف المتعافين الذي شملتهم الدراسة أن لديهم ضغف في وظائف الرئة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

مضاعفات قلبية

وفقا لـ"سكاي نيوز"، أجرى الأطباء بحثا في مركز سيدار سيناء الطبي في لوس أنجلوس على مرضى من إيطاليا والصين، واكتشفوا وجود مضاعفات قلبية مزمنة لدى المرضى حتى بعد الشفاء من كورونا نتيجة الالتهاب المستمر.

متلازمة "جيلان باري"

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، أصيب بعض المرضى في إيطاليا بمتلازمة "جيلان باري"، عقب الإصابة بكورونا، وهي حالة نادرة للغاية تؤثر على الأعصاب ويمكن أن تسبب ضعفا وآلاما في القدمين واليدين، كما يصاب المريض أحيانا بشلل مؤقت وعدم القدرة على التحدث.

فشل الكلى

وفقا لموقع "fox"، فإن المصابين بأعراض شديدة من فيروس كورونا معرضون لأضرار شديدة بالكليتين، بعد التعافي.

فقدان حاسة الشم والتذوق

عانى العديد من مرضى كورونا من فقدان حاسة الشم والتذوق بعد التعافي لفترات طويلة، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فالفيروس يتسبب بتلف مؤقت لأعصاب الشم بسبب دخوله أنسجة الأنف.

العقم عند الذكور

قد يتسبب فيروس كورونا في ضعف خصوبة الإنجاب لدى الشباب المتعافين منه، وفقا لموقع "fox".