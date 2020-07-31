كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 04:43 مساءً - تأمل كل فتاة في الظهور بإطلالة أنيقة وجذابة بمختلف المناسبات ولا سيما بعيد الأضحى المبارك.

ويعد اختيار صيحة المكياج المناسب من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير من الفتيات، فكل فتاة ترغب في اختيار مكياج عصري يناسب إطلالتها في عيد الأضحى.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من أجمل صيحات المكياج لعيد الأضحى 2020، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومميزة.



مكياج نيود وبني

مكياج نيود وبني



إذا كنت ترغبين في إطلالة هادئة وطبيعية في عيد الأضحى 2020، يمكنك تطبيق مكياج نيود وبني، يمنحك قدرا من البساطة والأناقة.

ويناسب المكياج النيود والبني كافة ألوان البشرة، ويمكن تنسيقه مع رسمة آيلاينر بشكل مجنح.

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مكياج سموكي

مكياج سموكي



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة ومميزة بعيد الأضحى 2020، يمكنك تطبيق مكياج سموكي ناعم، وتنسيقه مع أحمر شفاه باللون النيود الأقرب إلى لون الشفاه.

ويمكنك تنسيق صيحة الحواجب المصفحة مع المكياج السموكي إذا كنت مدعوة على سهرة أو حفل خلال أيام العيد.



مكياج وردي ناعم

مكياج وردي ناعم



إذا كنت تتمتعين ببشرة بيضاء وترغبين في الظهور بإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة في عيد الأضحى، يمكنك تطبيق مكياج وردي ناعم.

ويعد اللون الوردي من درجات الألوان الهادئة، والتي تناسب مختلف الأوقات والمناسبات.

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مكياج كلاسيكي

مكياج كلاسيكي



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة كلاسيكية بعيد الأضحى 2020، يمكنك تطبيق مكياج كلاسيكي ناعم، باختيار أحمر شفاه باللون الأحمر الصريح، ورسمة حواجب طبيعية، مع رسم الآيلاينر بشكل بسيط، وغير لافت للأنظار.



مكياج عصري ذو ألوان جريئة

مكياج عصري ذو ألوان جريئة



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة في عيد الأضحى 2020، وترغبين في الظهور بإطلالة جذابة ومميزة، يمكنك تطبيق مكياج عصري بألوان جريئة، بوضع أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ، مع إضافة لمعة برونزية، تلفت الأنظار.



مكياج برونزي

مكياج برونزي



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جريئة وجذابة بعيد الأضحى 2020، وخاصة في إحدى السهرات المسائية، يمكنك تطبيق مكياج برونزي، يضفي على إطلالتك قدرا من الجاذبية والفخامة.

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