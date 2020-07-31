عطور لا يستطيع الرجل مقاومتها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 04:43 مساءً - العطور من أقوى الوسائل التي تمتلكها المرأة لجذب الرجل، حيث تشكل حاسة الشم أهمية كبرى بالنسبة للرجل، ولذلك فإن العطر الذي تستخدمه المرأة له تأثير كبير عليه، لذا نقدم لكِ عزيزتي عدة روائح لعطور مميزة وساحرة يمكنكِ استخدامها.



عطور ساحرة تجذب الرجل

عطور ساحرة تجذب الرجل



هناك الكثير من العطور التي تجذب الرجال للمرأة، ومنها عطر البرتقال والماندرين، حيث تثير العطور ذات الروائح الحمضية مثل البرتقال والماندرين الرجالَ بفضل رائحتها العذبة التي تستحضر أفكارًا عن الشمس والصباح الباكر، ويوجد الكثير من العطور التي تدمج رائحة البرتقال أو الماندرين بطرق غير مبالَغ بها، فيمكنك اختيار أيٍّ منها، ويمكنك استخدام عطر الورد البري، ولأن عطور الورد البري تُوجد بقِلَّة، يمكنك استخدام رائحة زيت الورد البري المميزة والمنعشة، ومن المعروف أن هذه الرائحة تدخل في الكثير من أنواع الشامبو، فلا تترددي في الاستحمام بشامبو برائحة الورد البري، كما أن معظم الرجال يفضلون عطر الياسمين أو الأوركيد لرائحتهم الزكية، وهي مميزة لمن لا يفضّلون الروائح القوية والثقيلة، ولا تنسي أن رائحة المسك تضفي جوًّا كبيرًا من السعادة والدفء، فيمكنك وضع هذه الرائحة خلال الاستحمام، وهي تمتاز ببقائها لفترة طويلة، كما يمكنك استغلالها لتعطير الغرفة بأكملها، ويمكنك عزيزتي استخدام عطر الفانيليا لرائحة خفيفة، حيث تضع الفانيليا الرجل في مزاج جيد وتجعله يشعر بتوتُّر أقل، ويمكنك استخدام عطر اللافندر لكونه زيتًا أساسيًّا يُستخدم في العديد من ماركات العطور، ويمكن أن يعزِّز الشعور بالهدوء، ويمكنه ضبط الحالة المزاجية بشكل جيد، ويمكنك استخدام زيت خشب الصندل، فهو في الواقع أحد الزيوت العطرية الأكثر استخدامًا في صناعة العطور، وهو قادر على تعزيز الاسترخاء، وجعل الرجل يشعر بالراحة.

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أسماء عطور تجذب الرجل

عطور تجذب الرجل



هناك عدة عطور تباع في كل المحالات التجارية تجذب الرجل، منها عطر شانيل N5، وهو عطر نسائي كلاسيكي يجمع بين النغمات الطبيعية والاصطناعية، وتتركز رائحته على زهر البرتقال واليلانغ يلانغ والخوخ والبرغموت، أما قلبه فيشتمل على الياسمين وزنبق الوادي والسوسن، فيما تحتوي قاعدته على نغمات خشب الصندل والباتشولي. كما يجذب عطر "جادور" المقدَّم من علامة ديور الرجالَ؛ لكونه يمثِّل الرمز الحقيقي للأنوثة، وهو مزيج من الزهور الطبيعية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الرجال، وتتركز مقدمة هذا العطر على الماغنوليا والخوخ والكمثري والبرغموت والماندرين، فيما قلبه يشتمل على نغمات مسك الروم والبرقوق والبنفسج والأوركيد والفريزيا والياسمين وزنبق الوادي، مع لمسة من الفانيليا الدافئة، ويمتاز عطر "كوكو شانيل" بنكهة الفواكه المركزة الممزوجة مع نغمات القرفة وخشب الصندل والفانيليا، وتتركز على الماندرين والخوخ والياسمين والوردة البلغارية، بقلب من القرنفل وزهر البرتقال، وقاعدة تشتمل على العنبر والتونكا والفانيليا وخشب الصندل.

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