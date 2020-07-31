تسريحات شعر مبللة للعيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 04:43 مساءً - تبحث كل سيدة عن إطلالات لافتة ومميزة لتبدو أكثر تميزًا وإشراقًا. ولأن تسريحة الشعر المميزة تُعد من العلامات التي تُضيف المزيد من الجمال والجاذبية للمرأة، إخترنا لك مجموعة من أجمل تسريحات الشعر المبلّلة لإطلالة جذّابة في العيد والأكثر رواجًا في صيف 2020، لتستوحي منها التسريحة التي تناسب شخصيتك وستايلك، بتتألّقي بإطلالة أنثوية، ساحرة، عصرية وملفتة تناسب أجواء العيد.
موديلات تسريحات شعر مبلّلة للعيد
التسريحة المبللة بأسلوبها العصري، تُعتبر من أكثر تسريحات الشعر المعتمدة يوميًا، وهي خيارك الأفضل سواء كان شعرك قصيرًا أو طويلًا للتعزيز من روعة إطلالتك وجمالك في العيد. إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر مبلّلة لإطلالة عفوية نابضة بالأنوثة والحياة في الحياة:
تسريحة البيكسي المبلّلة
تُعدّ تسريحة البيكسي المبلّلة خيارك الأمثل لإطلالة عصرية ومميزة في العيد؛ إذ تمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية. فهي تسريحة عصرية وشبابية، وستمنحك مظهرًا حيويًا خلال مناسباتك في العيد، وهي لا تحتاج الى الكثير من الوقت لتنفيذها.
تسريحة الشعر الكاريه المبلّلة
سواء كان شعرك متوسط الطول أم طويلًا، وترغبين بتسريحة شعر تُعبّر عن شخصيتك العفوية وبالوقت نفسه تُبرز جمال ملامحك بأسلوب لافت وساحر في العيد، لا تتردّدي في اعتماد تسريحة الشعر الكاريه المبلّلة التي تضفي إطلالة مميزة ومليئة بالحيوية لكل امرأة، يمكنك اعتمادها بغض النظر عن شكل وجهك.
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تسريحة الكيرلي المبلّلة
تبحثين عن تسريحة شعر تناسب طول شعرك مهما كان وتُضفي سحرًا خاصًا على إطلالتك، فان تسريحة الكيرلي المبللة ستكون خيارًا موفقًا؛ حيث تُعتبر من التسريحات العصرية والشبابية، وستمنحك مظهرًا حيويًا تلائم أجواء العيد في فصل الصيف، وتتناسب مع الشعر الطويل والشعر المتوسط الطول.
تسريحة الضفيرة مع الشعر المبلّل
مما لا شك فيه، أن تسريحة الضفيرة تُعد من أكثر تسريحات الشعر استقطابًا التي كانت وما تزال خيار من يبحثن عن التسريحات العملية والأنيقة في الوقت ذاته. لذا، يُمكنك اختيار تسريحة الضفيرة مع الشعر المبلل لإكمال إطلالتك في العيد. فهذه التسريحة لا تستغرق وقتًا وتمحنك لوكًا عصريًا جذّابًا.
تسريحة الشعر المموّج المبلّلة
ان تسريحة الشعر المموّج المبلّلة ستكون خيارك المناسب لإكمال إطلالتك سواء النهارية الكاجوال أو المسائية. فهي من التسريحات الاكثر رواجًا، يمكنك إعتمادها لتبرزي جمال شعرك وتتألقي بإطلالة عفوية ولمسة عصرية في العيد.
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تسريحة الشعر المنسدل الطويل المبلّلة
يمكنك التألّق بلوك عصري ورائع، يُبرز جمال عينيك ويمنحك إطلالة مشرقة ولافتة في العيد، من خلال اختيارتسريحة الشعر المنسدل الطويل مع الفرق الجانبي بأسلوبها الطبيعي الذي يزيد إطلالتك جمالًا وجاذبية.
تسريحة البوب المبلّلة
عزّزي مظهر شعرك واعتمدي تسريحة البوب المبلّلة، ولعلّ أكثر ما يميزّ هذه التسريحة هو أسلوبها المرن الذي يتماشى تمامًا مع خياراتك لإطلالةٍ ملفتة، جذّابة وعصرية تجعلك محطّ أنظار كل من حولك. كما ويُمكنك ابراز جمالك وتألقك في اعتماد تسريحة البوب الفرنسية المبلّلة، لتحصلي على إطلالة منعشة في يومياتك كما في مناسباتك في العيد، من دون هدر الكثير من الوقت في تنفيذها.
ولإطلالة نهارية كاجوال، يمكنك اختيار تسريحات البوب للشعر الكيرلي القصير المبلّلة، فهي من أبرز صيحات تسريحات الشعر التي تساعدك في الحصول على إطلالة مفعمة بالحيوية والجاذبية.
تسريحة الشعر الويفي المبلّلة
إذا كنت تبحثين عن التسريحة الملفتة التي تجعلك محطّ أنظار الجميع، فما عليك سوى إعتماد تسريحة الشعر الويفي المبلّلة، فهي أكثر تسريحات الشعر رواجًا لصيف 2020 لإطلالة ملفتة أكثر ومتميّزة ولإظهار جمال شعرك.
وكذلك، يُمكتك اعتماد تسريحة الشعر المموّج مع الفرق الجانبي، التي تجمع بين البساطة والجمال، وهي من التسريحات المميّزة التي يمكنك تنفيذها بسهولة؛ حيث تعطيك مظهرًا أنيقًا وراقيًا وبسيطًا في آن واحد، وهي لا تحتاج إلى وقت أو إلى أية تكلفة.
تسريحة الشعر القصير المبلّلة
إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة كلاسيكية هادئة ومشرقة لتتألّقي بها في العيد، فلا تتردّدي في اختيار تسريحة الشعر القصير المبلّلة، فهي تسريحة حيوية وعصرية وتضفي على شعرك رونقًا خاصًا وتعمل على منحك إطلالة مُشرقة، مُفعمة بالسحر والجاذبية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.