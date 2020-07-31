فساتين سهرة بألوان براقة موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 04:43 مساءً - ضمن مجموعة كوتور ربيع وصيف 2020 ، خصصت دور الأزياء العالمية جانب من مجموعات فساتين السهرة البراقة التي تنوعت بين فساتين ذهبية وفضية تزين منصات العروض.

شاهدي أحدث تصميمات موديلات فساتين سهرة برّاقة واختاري منها ما يكرس لأناقتك في المناسبات القادمة.



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فساتين ذهبية مطرزة موضة 2020



Maison Rabih Kayrouz



كان لفساتين السهرة الذهبية المحبوكه بالتطريز نصيب كبير من مجموعات كوتور 2020، قدمت ماركة ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz فستان واسع مغطى بالترتر الكبير، بينما تألقت عارضات زهير مراد Zuhair Murad بفساتين V Neck مصممة على طراز القفاطين ومزدانة بتطريز عامودي.









فساتين سهرة مستقيمة القصة آخر موضة

Ronald van der Kemp





انتشرت موضة فساتين السهرة مستقيمة القصة وقُدمت جميعها بأكتاف الديكولتيه المكشوفة، من عرض ماركة رالف آند روسو Ralph & Russo رصدنا فساتين فضية طويلة مزينة بطبقة من الأورغانزا، ومن عرض رولاند فان دي كيمب Ronald van der Kemp لفتنا الفستان الذهبي عالي الخصر.

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فساتين قصيرة بألوان معدنية موضة الموسم



Julien Fournié



إلى جانب الفساتين الطويلة حرص بعض المصممون على إدراج عدد من الموديلات القصيرة، أحببنا الفستان الذهبي من مجموعة ماركة Julie de Libran، كذلك الفستان الفضي الـ Halter top من توقيع Julien Fournié، يناسب هذا الستايل حفلات أعياد الميلاد.







فساتين سهرة منفوشة كوتور 2020



Georges Hobeika





تبقى فساتين السهرة المنفوشة عنصرًا أساسيًا في مجموعات الكوتور، قدمت دار ديور Dior واحد من أجمل التصاميم تميز بقصة الـ Wrap واللون الفخم المائل إلى الأوكسديه، كما أحببنا المزج بين التطريز الذهبي والفضي في فساتين المبدع اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika.









فساتين سهرة براقة بقصات ناعمة





Dior



امتلأت عروض أزياء الكوتور بفساتين السهرة المصممة بقصات ناعمة، بعيدا عن التفاصيل المزدحمة قدمت دار ديور Dior فساتين ذهبية بدرجة الوردي الحالمة زينت بأحزمة وشق طويل يكشف الساق، تصميم أعاد إلى أذهاننا الستايل الأغريقي، كما أعجبنا فستان زياد نكد Ziad Nakad المصمم بكتف واحد.

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