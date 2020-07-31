إطلالات متنوعة للمحجبات من نادية الخولي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 04:43 مساءً - نادية الخولي، إعلامية ومقدمة برامج مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الجمال والأزياء، وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة، ولا سيما "إنستجرام" عدة تنسيقات لأزياء محتشمة ومناسبة للمحجبات، حيث يتابعها على حسابها الرسمي في "إنستجرام" أكثر من 750 ألف شخص.

فساتين محتشمة

فساتين صيفية محتشمة



تعتمد الفتيات في الصيف على خيارات الفساتين المحتشمة والبسيطة، ومن أحدث إطلالاتها تأنقت بفستان برتقالي مصمم بأكمام منفوخة مزينة بمطاط وكشكشة في المنطقة العلوية، وأكملت إطلالتها بحجاب وحذاء وحقيبة باللون الأبيض لزي حيوي، وتجملت بفستان سماوي مزين بقماش أبيض، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحقيبة زرقاء مع مجوهرات ذهبية مرحة، وتزينت في إطلالة أخرى بفستان زهري مصمم بأكمام منفوخة ومزينة بمطاط وأزرار بنية، وأكملت إطلالتها بحقيبة وحذاء باللون الزهري الناعم وحجاب زهري مزين بالزهور الحمراء، وظهرت بفستان أبيض مزين باللون الأسود في الجزء العلوي لزي كلاسيكي أنيق.

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تنسيقات بنطلونات الجينز

تنسيقات بنطلونات الجينز



ترتدي الفتيات بنطلونات الجينز في المشاوير اليومية؛ لما يوفِّره من أريحية وأناقة في خيارات الكاجوال، ولمظهر محتشم مناسب للمحجبات، ارتدت نادية الخولي بنطالَ الجينز الأزرق مع بليزر بني وبلوزة وحجابًا باللون الأسود، وأكملت مظهرها بالأسود والبني لإطلالة محايدة، وظهرت ببنطال جينز أزرق وبلوزة بيضاء فضفاضة مع حجاب وبلوزة باللون الزهري والبني لمظهر أنثوي بأسلوب شبابي، وأطلت ببنطال الجينز مع فستان أزرق مزين بحزام وحجاب بنيَّيْن وحجاب ملون، وجاءت ببنطال أزرق مع فستان أبيض بطبعات زرقاء، وأكملت إطلالتها الحيوية بحذاء وحقيبة باللون الأزرق.

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إطلالات التنورة من نادية الخولي

إطلالات التنورة من نادية الخولي



تُعتبر التنورة من أكثر القطع ارتداءً في الصيف، لذا نسقت نادية الخولي تنورة بيضاء واسعة، مع قميص زهري منقط بالأبيض وحذاء وحجاب زهريين، واختارت تنورة بيضاء ضيقة مع بلوزة بيضاء واسعة وحجاب أبيض لزي فاخر للحفلات، وتألقت بتنورة زهرية مصممة بكشكشة وموديل ناعم مع بلوزة بيضاء واسعة وحجاب أبيض، وأكملت مظهرها بحذاء وبنطال باللون الأسود.

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خيارات أنيقة ومحتشمة بالبنطال

خيارات أنيقة ومحتشمة بالبنطال



للبنطلونات الواسعة المناسبة للمحجبات، يمكنكِ أن تستوحي من نادية الخولي إطلالتها ببنطال وبلوزة وحجاب باللون الأسود مع معطف وحقيبة باللون الأبيض لمظهر بسيط وحيادي، أو اختيارها لبنطال زهري ذي خصر عالٍ مع بلوزة بيضاء ومعطف من الجينز البني.