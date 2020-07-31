"العيدية مش واجب شرعي".. الأزهر ينتصر لـ الرجل: الستات بتاخد فلوس كل شوية

فتاوى المرأة

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مع كل عيد تنتظر المرأة في طابور الحصول على عيديات من الزوج، وترى أنه حق لها وترغب دوما في الهدايا أو الأموال بشكل سنوي، ولكن هل العيدية "واجب شرعي" على الرجل ويجب عليه، أم هو مجرد أمر إنساني للمودة والرحمة، الأزهر يحسم هذا الجدل في تصريحات لـ"هن".

حيث أوضح أستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر، الدكتور علوي أمين، لـ"الوطن"، أن "العيدية" ليست واجبا شرعيا على الرجل تجاه زوجته، حيث إنه يمكن أن يعطايها لها، كوسيلة للتودد والرحمة.

وأكمل تصريحاته، "هو بيعمل كده إنسانيا وليس أمرا إلزاميا، وعموما الرجالة بتدي لزوجاتهم فلوس كل شوية".

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.