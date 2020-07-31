فتاوى المرأة
كتب: هن -
03:41 م | الجمعة 31 يوليو 2020
مع كل عيد تنتظر المرأة في طابور الحصول على عيديات من الزوج، وترى أنه حق لها وترغب دوما في الهدايا أو الأموال بشكل سنوي، ولكن هل العيدية "واجب شرعي" على الرجل ويجب عليه، أم هو مجرد أمر إنساني للمودة والرحمة، الأزهر يحسم هذا الجدل في تصريحات لـ"هن".
حيث أوضح أستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر، الدكتور علوي أمين، لـ"الوطن"، أن "العيدية" ليست واجبا شرعيا على الرجل تجاه زوجته، حيث إنه يمكن أن يعطايها لها، كوسيلة للتودد والرحمة.
وأكمل تصريحاته، "هو بيعمل كده إنسانيا وليس أمرا إلزاميا، وعموما الرجالة بتدي لزوجاتهم فلوس كل شوية".
ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر "العيدية مش واجب شرعي".. الأزهر ينتصر لـ الرجل: الستات بتاخد فلوس كل شوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.