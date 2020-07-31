خناقة على سندوتشات الكبدة تنهي زواج "شيماء": بيحاسبني بالورقة والقلم

علاقات و مجتمع

"بيحاسبني بالورقة والقلم على كل مليم" هو الدافع الذي أقدمت عليه سيدة عشرينية لرفع دعوى خلع، تنهي به حياتها الزوجية من "الرجل البخيل".

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ففي الدعوى التي حملت رقم 1987/2018، جاءت تفاصيل القضية التي رفعتها "شيماء"، بعد زواج استمر عامًا، الذي جاء بالطريقة التقليدية دون مشاعر الحب، فهو شقيق صديقتها، تمت الزيجة وعقب أشهر قليلة وقعت الخلافات.

"بخيل أوي" بهذه الكلمات المقتضبة وصفت "شيماء" زوجها، الذي اتخذ من الورقة والقلم مقياس للحساب بينهما، كما أنه تحمل مسئولية شراء متطلبات المنزل حتى لا يعطيها مصروفًا للمنزل، بحسب حديثها لـ"هن".

يمتلك الزوج "عربية كبدة"، فهي مصدر دخله، ورغم ذلك فكان ما يثير غضبه هو تناول والد زوجته وأصدقائه السندوتشات دون دفع الحساب: "قالي كفاية أبوكي كل يوم والتاني جايب أصحابه عازمهم عندي على سندوتشات وبتحرج أحاسبه وهو مبرطع ومش عارف إنّ ده شغل وشقى عمري".

طلبت "شيماء" من زوجها مبلغ مالي حتى تتمكن من شراء هدية لوالدها ووالدتها: "قالي هاتي لأمك حاجة على القد أنتي حامل وأنا بحوش عشان المصاريف.. وقالي كفاية عليا أبوكي اللي بياكل هو وصحابه من غير ما يدفع".

شعور بالصدمة من حديث زوجها حتى نشبت بينهما مشاجرة: "كلام كتير انتهى إني سيبت البيت، وبقاله شهرين مسألش عليا ولا على ابنه اللي حامل فيه.. فجيت أخلعه عشان مش عايزة أعيش مع راجل بخيل ومش قد المسؤولية".