والدة هنا الزاهد: "بنتي على طول مصابة.. وبشغلها قرآن دايما" (فيديو)

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بانطلاق أحدث أفلامها "الغسالة" خلال العرض الخاص، والذي يعد أول فيلم سينمائي بدور العرض عقب توقف النشاط بسبب جائحة الكورونا.

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وحرصت أسرة "هنا" وهم زوجها الفنان أحمد فهمي، ووالدتها وشقيقاتها، على مساندتها من خلال حضور العرض الخاص.

ومن جانبها، قالت والدة الفنانة، إن ابنتها "هنا" دومًا ما تتعرض لإصابات، مؤكدة: "على طول بتتصاب، ودايمًا بشغلها قرآن، وهي كمان بتشغل وربنا هو الحارس".

يذكر أن "الغسالة" بطولة الفنان محمود حميدة، شرين رضا، هنا الزاهد، وأحمد فهمي.