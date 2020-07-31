علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بانطلاق أحدث أفلامها "الغسالة" خلال العرض الخاص، والذي يعد أول فيلم سينمائي بدور العرض عقب توقف النشاط بسبب جائحة الكورونا.
وحرصت أسرة "هنا" وهم زوجها الفنان أحمد فهمي، ووالدتها وشقيقاتها، على مساندتها من خلال حضور العرض الخاص.
ومن جانبها، قالت والدة الفنانة، إن ابنتها "هنا" دومًا ما تتعرض لإصابات، مؤكدة: "على طول بتتصاب، ودايمًا بشغلها قرآن، وهي كمان بتشغل وربنا هو الحارس".
يذكر أن "الغسالة" بطولة الفنان محمود حميدة، شرين رضا، هنا الزاهد، وأحمد فهمي.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة هنا الزاهد: "بنتي على طول مصابة.. وبشغلها قرآن دايما" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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