"يسبب السرطان".. أضرار شواء اللحم على الفحم خلال عيد الأضحى

صحة

قطع مكعبة من اللحم الضأن المتبل، هو وجبة أساسية في عيد الأضحى المبارك، ويستخدم الفحم والشواية في مكان مفتوح لإعداد الطعام، ولكن لطريقة الشواء على الفحم أضرار عديدة، يجب أخذها في الاعتبار، لتجنب الأذى الناجم عن الشواء على الفحم، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "thoughtCo" العلمي.

قد يكون الطهي باستخدام الشوايات مشكلة لسببين. أولاً، يحرق كل من الفحم والخشب الهيدروكربونات وأيضًا جزيئات السخام الصغيرة التي تلوث الهواء ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل صحية في القلب والرئة.

ثانيًا، يمكن أن يشكل شواء اللحم نوعين من المركبات التي يمكن أن تكون مسرطنة في اللحوم المطبوخة: الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) والأمينات غير المتجانسة (HCAs).

يسبب السرطان

وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، تتشكل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وهي مركبات مسرطنة، عندما تقطر الدهون من اللحوم على الفحم. ثم ترتفع مرة أخرى مع الدخان ويمكن أن تظل على الطعام.

يمكن أيضًا أن تتشكل المركبات المسرطنة مباشرة على الطعام لأنه متفحم. كلما كانت درجة الحرارة أكثر سخونة وكلما طهي اللحم لفترة أطول، يتم تكوين المزيد من الأمينات غير المتجانسة.

يمكن أن تتشكل الأمينات غير المتجانسة أيضًا على لحم البقر المشوي والمقلي ولحم الخنزير والطيور والأسماك.

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وحدد باحثو المعهد الوطني للسرطان 17 من المركبات المسرطنة المختلفة تنتج عن طهي اللحو، والتي قد تشكل مخاطر الإصابة بسرطان الإنسان.

كما أظهرت الدراسات زيادة خطر الإصابة بسرطانات القولون والمستقيم والبنكرياس والثدي المرتبطة بتناول كميات كبيرة من اللحوم المقلية أو المشوية على الفحم.

تلوث الهواء

وجدت دراسة أجراها علماء من جامعة رايس عام 2003 أن القطع الميكروسكوبية للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة المنبعثة في الغلاف الجوي من طهي اللحوم على شواية الفحم تساعد على تلوث الهواء.

قوالب الفحم المصنعة تخلق تلوثًا

إنتاج الفحم المقطوع، المصنوع من الخشب المتفحم لإضافة النكهة، يخلق مخاطر بيئية أخرى.

يساهم إنتاجه في إزالة الغابات ويضاف إلى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. تتميز قوالب الفحم النباتي بأنها مصنوعة جزئيًا من نشارة الخشب، وهو استخدام جيد لنفايات الخشب. ومع ذلك، قد تحتوي العلامات التجارية الشهيرة أيضًا على غبار الفحم والنشا ونترات الصوديوم والحجر الجيري والبوراكس.

تجنب المخاطر الصحية باستخدام الفحم الطبيعي

يمكن للمستهلكين تجنب التعرض لهذه الإضافات التي قد تكون ضارة من خلال الالتزام بما يسمى بعلامات الفحم الطبيعي.

ابحث عن الفحم المصنوع من الخشب الصلب 100٪ ولا يحتوي على أي فحم أو زيت أو حجر جيري أو منتجات بترولية.