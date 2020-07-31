طرق التخلص من دماء الأضحية على  الملابس

لايف ستايل

تعد لحظات ذبح الأضاحي، واحدة من الطقوس والشعائر الدينية الهامة التي تتم في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأول بعيد الأضحى المُبارك، وعلى مدار الأربعة أيام بمحلات الجزارة.

وعلى الرغم من حالة الفرحة التي تتركها تلك المشاهد، إلا إنها تترك أيضًا اثار بقع الدماء على الملابس التي تُعاني منها ربات المنازل في تنظيفها والتخلص منها.

ويرصد "هُن" 3 طُرق للتخلص من دماء الأضحية على الملابس بسهول، وفقًا لما ذكره موقع wikihow.

- إزالة بقع الدم بالماء البارد

تعد الطريقة الأسهل والأسرع للتخلص من بقع الدماء الحديثة.

قم بتجفيف القطع الملوثة، أو نقعها في الماء البارد، حتى يسهل إزالتها.

ضيفي ملعقتين كبيرتين من الملح أو النشادر، للماء البارد.

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في حال أن الملابس داكنة اللون، استخدمس سائل غسل الأطباق أو منظفات الملابس، وافركيها جيدًا، أما الملابس الأفتح لوناً، فيمكن استخدام ماء الأكسجين لتنظيفها.

قم بغسل قطعة الملابس بطريقتك المعتادة، حتى تختفي البقعة.

- محلول ملحي

يعد المحلول الملحي أحد وأهم الحلول في إزالة البقع.

في البداية احضري إناء به لترين من الماء، وضيفي له كوب من الملح.

امزجيه جيداً لإذابة الملح.

قومي بنقع البقعة في المحلول لمدة نصف ساعة.

افرك القماش جيدًا، ثم اغسلي القطع بالطريقة التقليدية.

- النشادر

تعتبر النشادر مادة فعالة في حالة البقع الصعبة، يمكنك استخدانمها بالخطوات التالية.

ضعي في البداية الصابون ومنظف البقع جيدًا على الملابس.

ضيفي محلول النشادر المخفف، واتركها.

استخدمي قطعة قطنية لفرك الملابس وإزالة البقع.