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ملف تفاعلي.. أحلى حتة لحمة في البقرة تاكلها

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مطبخ

كتب: هن -

01:35 م | الجمعة 31 يوليو 2020

أجزاء البقرة

تقسم البقرة إلى أجزاء عدة، ولكل منها طريقة مختلفة للطهي، وخلال عيد الأضحى المبارك، يتهافت الجميع على طبخ كافة أجزاء الأضحية بداية من الرأس، وحتى لحم العكاوي، ودقائق البطن.

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ويقدم موقع "هن"، وصفات وأفضل طرق طهي قطع البقرة المختلفة، كل بحسب مكانها داخل الحيوان، وأبرزها فتة الموزة، والكبدة واللحم المسلوق، والمخ.

وتختلف وتتنوع طرق الطهي بين الشواء، والسلق، والطواجن الفخار، ولحمة الرأس، والذيل واللحمة الباردة، والممبار، والكرشة والفشة وغيرها.

لمطالعة تفاصيل طهي أجزاء الأضحية، وكذلك الوصفات المختلفة لكل مكان اضغط على الرابط.

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