علقة ساخنة لمراهقين تحرشوا بفتيات أول أيام عيد الأضحى (فيديو)

علاقات و مجتمع
مجموعة من الصبية يترصدون إحدى الفتيات يسيرون وراءها، يتلفظون بألفاظ مسيئة، يمسكون مناطق من جسدها، المشهد الذي بات معتادا في أيام الأعياد، لتحرم الفتيات من متعة الفرحة بالعيد.
ففي الساعات الأولى من أولى أيام عيد الأضحى المبارك، رصدت كاميرا "الوطن" قيام عدد من الأطفال المراهقين بالتحرش بالفتيات جهرًا في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، حيث لقنت الفتيات الأطفال المراهقين "علقة سخنة" لمنعهم من التحرش بهم مجددًا.
وقام عدد من الشباب بتفريق التجمع بين الفتيات والأطفال المراهقين وإنهاء المشكلة. وكانت الحكومة شددت على المحافظين ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة.
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