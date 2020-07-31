رغم تقديم بلاغ ضدها بتهمة خدش الحياء.. مي محمد تتحدى وتنشر صور جريئة جديدة

علاقات و مجتمع

نشرت البلوجر، مي محمد، إحدى مشاهير التيك توك، عدة صور جريئة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتهنئة متابعيها بعيد الأضحى المبارك.

وظهرت "مي" في صورة وهي عارية الظهر تمامًا، في حين بدت في الصورة الأخيرة بـ "هاف ستوميك"، و"هوت شورت".

وجاءت تلك الصور، عقب تقديم بلاغ ضدها بتهمة خدش الحياء.

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حيث تقدم المحامي أشرف فرحات، الثلاثاء الماضي، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مي، متهما إياها باتخاذ مسلكا لا يقل خطورة عن سابقاتها من راقصات تطبيق "تيك توك".

وقال "فرحات" في بلاغه، إن المشكو في حقها، "أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينها عما يدور من حولها من أحداث"، مُرفقًا في بلاغه أسطوانة مدمجة، توضح عرضها صورا خادشة للحياء العام عبر حسابها، وبأحد الحسابات أوضحت بأن الحساب الخاص بها مرتبط بحساب مودة الأدهم، كما هو واضح من الاطلاع على حسابها، على حد قوله.

وأشار إلى أن المحتوى الخاص بالمشكو في حقها، يشمل صورة لها خادشة للحياء، مُطالبًا الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة، وسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقهما، للمحاكمة الجنائية.