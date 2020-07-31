اعرف السعرات الحرارية الموجودة باللحوم.. هذا ما يحتاجه جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم

الجميع يأخذ نصيبه في عيد الأضحى المبارك من تناول اللحوم سواء كان غنيًا أو فقيرًا، ويأكلها البعض باعتدال بينما يفرط في تناولها آخرون، لكن هل سألت يوما عن عن عدد السعرات الحرارية في كل قطعة تتناولها، وما يحتاجه جسمك؟

السعرات الحرارية في اللحوم تكون في الأساس على شكل دهون وبروتين، وتشير كثافتها العالية إلى نسبة أعلى من الدهون، لأن جرام واحد من البروتين يساوي أربعة سعرات حرارية، في حين أن جرام واحد من الدهون يحتوي على تسعة سعرات.

وفيما يلي عدد السعرات الحرارية الموجودة في كل نوع لحم بحسب ما نشرها موقع "كالوريز".

شريحة لحم بقري (164 جم) 407 سعرات حرارية.

قطعة لحم بقري (20 جم) 82 سعرا حراريا.

قطعة ريش بقري (225 جم) 536 سعرة حرارية.

ريش الخروف مشوي بدون دهون (85 جم) 200 سعرة حرارية.

ريش الخروف مشوي مع الدهون (85 جم) 307 سعرات حرارية.

ستيك (236 جم) 430 سعرا حراريا.

قطعة سجق بلدي 475 سعرا حراريا.

سوسيس اللحم (28 جم) 88 سعرا حراريا.

همبرجر لحم بقري (100 جم) 214 سعرا حراريا.

Advertisements

قطعة كفتة لحم ضأن مشوية 368 سعرا حراريا.

قطعة لحم جملي 193 سعرا حراريا.

قطعة لحم ضأن 267 سعرا حراريا.

شاورما اللحم (85 جما) 317 سعرا حراريا.

طحال: 95 سعرا حراريا.

فشة: 81 سعرا حراريا.

أما بالنسبة لعدد السعرات المناسبة والتي يجب على الإنسان الالتزام بتناولها في اليوم، فتختلف من جسم لآخر، ويعود ذلك للظروف والعوامل البيئية كنشاط الجسم والوظائف اليومية والتمارين الرياضية، وتختلف أيضا بين الذكر والأنثى.

ويحتاج الشخص إلى نحو ا من السعر الحرارية لكل كيلو جرام من وزنه في كل ساعة زمنية حتى تتم عملية الأيض على أكمل وجه.

ولحساب عدد السعرات الحرارية المناسبة لكل شخص يمكن معرفتها بعملية حسابية بسيطة، وهي ضرب وزن الجسم في عدد ساعات اليوم، فمثلا شخص وزنه 70 كيلو يتم حسابها كالآتي: 70 × 24= 1680 سعرا حراريا.

وأوضح خبراء التغذية أن الإفراط في تناول لحوم الضأن له كثير من الأضرار، حيث إن قطعة واحدة يوازي 80 جرامًا تحتوي على 250 سعرا حراريا و20 جراماً من البروتين و20 جراماً من الدهون المشبعة، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا على مرضى القلب والشرايين، وأشار المختصون إلى أن لحم الضأن يشتمل على نسبة عالية من الكوليسترول، وهو مضر خاصة لمرضى تصلب الشرايين.

وقال الدكتور فوزي بالقان المتخصص بأمراض الغدد في مستشفى "مديكانا" بأسطنبول، إنّه يتوجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والسكر وضغط الدم ومشاكل في المعدة، توخي الحذر وعدم الإكثار من تناول اللحوم والسكريات.

وأضاف أن اللحوم تعد من الأغذية التي تتعب الجهاز الهضمي، ويفضل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والسكر ومشاكل في الشرايين، عليهم الابتعاد عن دهون الأضاحي.

ونصح الدكتور بالقان بطهي وتناول اللحوم مع الخضار، لأن ذلك يسهل عملية الهضم والتقليل من الآثار الجانبية للحوم، وعدم الإفراط في تناول لحم الخروف لأكثر من 3 أيام متتالية، وأن يكون الطهي إما بطريقة الشواء أو السلق.