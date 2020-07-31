احمي نفسك واستمتع.. 7 "خروجات" آمنة من "كورونا" في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يرغب كل منا في استغلال إجازة عيد الأضحى بالشكل الأمثل، من أجل الاستمتاع بقضاء وقت سعيد مع الأسرة.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، يخشى المصريون الخروج خوفا من شبح الإصابة بالوباء، لذلك نرشح لكم خروجات آمنة من "كورونا" في العيد.

السيرك القومي

في العجوزة، يتضمن أكثر من 13 فقرة، ويختتم بفقرة استعراض الأسود والنور، ويقدم حفلا واحدا في الساعة الثامنة مساءً، أما أيام العيد فيقدم حفلتين الأولى في الخامسة مساء، والثانية في الساعة التاسعة مساء.

أما أسعار التذاكر 75،50،30،20 جنيه، تذكرة كاملة للأطفال اعتبارًا من سن 3 سنوات.

ويلتزم السيرك باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر الفيروس، بداية من ارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية لدور العرض.

مسرح العرائس

مسرح القاهرة للعرائس في الأزبكية، وفقا للصفحة الرسمية على "فيسبوك"، سيقدم عرضا ثاني أيام العيد السبت الساعة 7.30م، بعرض "فركش لما يكش "

أسعار التذاكر 25، 35 جنيها، والحجز من شباك التذاكر بالمسرح قبل العرض، والتذاكر بدء من سن 3 سنوات للاطفال تذكرة كاملة.

يفضل الحضور للحجز قبل العرض بساعة على الأقل، مع ملاحظة ارتداء الكمامات لدخول المسرح.

برج القاهرة

يقع على جزيرة الزمالك بنهر النيل، يتكون من 16 طابقا بحيث يمكن رؤية القاهرة كلها في لحظة واحدة من خلال المنظار المكبر، ويوجد به المطعم الدائري، وفي الطابق الـ15 كافيتريا علوية تستطيع أن تتناول فيها العصائر والمشروبات، يستقبل رواده من التاسعة صباحًا، تذكرة الدخول بـ30 جنيها وللأطفال أقل من 6 سنوات بالمجان.

القرية الفرعونية

هي مجموعة من المتاحف في البحر الأعظم، تضم أناسا حقيقيين يرتدون زي الفراعنة ويجسدون الحياة المصرية القديمة، وبها أيضًا نموذج لمقبرة توت عنخ أمون، وتستقبل القرية زوارها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وتتضمن عدة برامج للزيارة بأسعار مختلفة 55، و80، و100، و145 جنيها، ويحصل الأطفال حتى 10 أعوام على خصم 20%.

أكوا بارك

مدينة العاب مائية بطريق مصر إسماعيلية، تحتوي على حمام أمواج كشاطئ البحر، خمسة حمامات سباحة، زحاليق عملاقة، 9 ألعاب مائية، ألعاب للأطفال، حمام سباحة خاص للسيدات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، سعر التذكرة 115 جنيهًا شاملة وجبة غداء، مشروب، زجاجة مياه، للأطفال من "3-10 سنوات" 95 جنيهًا.

أفريكا سفاري بارك

حديقة للحيوانات على طراز غابة أو ما يسمى سفاري، بإمكانك التجول فيها بين الحيوانات بالسيارات وفي بعض الأحيان بالإمكان التجول على الأقدام وذلك حسب خطورة الحيوانات.

تحتوي على الكثير من الحيوانات الأليفة والمتوحشة وأنواع كثيرة من الطيور وبعض أنواع الحيوانات النادرة، تقع في الكيلو 65 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، وتعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، رسم دخول السيارة الملاكي 400 جنيهًا.

قصر البارون إمبان

فى مصر الجديدة، هو معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة، ويشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ الحي، ومتاح من 9 صباحا لـ5 مساء بسعر 20 و10 جنيهات للطلاب.