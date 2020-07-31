بعد الذبح.. طرق إزالة بقع دم الأضحية من الملابس والأرضيات والمفروشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

اعتاد العديد من الأسر المصرية على ذبح الأضاحي في حديقة المنزل أو الأسطح أو المناور، وقد تواجه ربة المنزل فيما بعد مشكلة وجود بقع الدماء على الملابس والأرضيات والمفروشات .

لذا نقدم لكم طرق تنظيف بقع الدم العالقة سواء بالملابس أو الأرضيات أو المفروشات، حسبما ذكر موقعا "teenvogue" و"today".

1- الماء الفاتر:

من أسهل الطرق لإزالة بقع الدم الجديدة، حيث تعمل هذه الطريقة بفاعلية عند استخدامها في الوقت الصحيح فور سقوط البقعة على الملابس، من خلال الإمساك بالمنطقة المتسخة تحت الماء الجاري ولكن تجنبي الماء الساخن، لأنه يزيد من تثبيت البقعة ويتسبب في تسرب الدم إلى عمق النسيج.

2- بيروكسيد الهيدروجين:

ما عليكى سوى وضع كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين مباشرة على البقعة ثم بعد بضع دقائق قومي بغسل المنطقة بالماء البارد لإزالة أي بيروكسيد قد يتركه وراءه.

3-عصير الليمون:

قومي بوضع القليل من عصير الليمون على بقعة الدم العالقة بالملابس، ثم اتركيه لدقائق وبعدها يتم شطفه بالماء البارد.

4- الصابون أو سائل التنظيف العادي:

يمكنك فرك بقعة الملابس باستخدام الصابون حتى التأكد من إزالتها، ثم غسلها بالماء البارد باستمرار حتى زوال البقعة ورغوة الصابون، ويمكنك أيضا استخدام فرشاة أسنان قديمة في تنظيف مكان البقعة ودعكها، للتأكد من إزالتها نهائيا.

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5- صودا الخبز صودا الخبز :

يمكن استخدام صودا الخبز، لعلاج بقع الدم، من خلال مزج القليل من صودا الخبز بالماء لعمل خليط ثم اتركي المعجون على البقعة لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم اغسلي قطعة الملابس.

6-الملح والماء:

يمكن أن يكون الملح مفيد في ذلك، حيث إن ملح الطعام والماء البارد يعملان بشكل جيد على إخراج الدم من الملابس، من خلال مزج كمية من الملح مع الماء حتى يصبح معجونا وخليطا له قوام، ثم ضعي هذا الخليط مكان البقعة من 10-15 دقيقة واتركيه ليجف، ثم اغسلي قطعة الملابس.

- تنظيف الدماء من السجاد:

إذا كان الدم ما يزال مبتلًا، فابدأ بجلب بعض المناشف الورقية أو منشفة قماش وامزج ملعقة كبيرة من الأمونيا (غاز النشادر) مع كوب من الماء البارد، ثم اتركه على السجاد من 10 إلى 15 دقيقة، وضع القماشة فوق السجاد حتى يتطبع الدماء على المنشفة.

تنظيف الدماء من المفروشات:

اصنع عجينة بالملح وبيروكسيد الهيدروجين، ثم افركها على البقعة. ودع المزيج لبضع ساعات وحاول أن تبقيها رطبة، ويفضل استخدام قطعة قماش مبللة أو استخدم مكنسة رطبة جافة للتخلص من الملح. إذا لم تختف البقعة تمامًا، فستتضاءل بشكل ملحوظ على الأقل.

وإذا لم تكن راضيًا، فقم بذلك مرة أخرى، فقط تأكد من أن المرتبة جافة تمامًا قبل إعادة تكرار الأمر.

تنظيف الدماء من الأرضيات:

يمكنك تنظيف الدماء من الأرضيات الرخامية والسيراميك، عن طريق عمل مزيج مكون من كوب من الكلور، وآخر من الملح الخشن، وثالث من الخل، ورابع من المطهر مع معطر للأرضيات، في إناء به مياه فاترة، واترك السائل على الأرضية لمدة 5 دقائق، ثم افرك الارضية بمكنسة يدوية خشنة، وبعدها جفّف المكان ونظفه مرة أخرى بمطهر ومعطر حتى لا تتأثر الأرضية بالرائحة.