"القومي للمرأة": لم نتلق أي شكاوى في أول أيام العيد حتى الآن

علاقات و مجتمع

أكدت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إنه خلال صباح أول أيام العيد لم يتم استقبال أي شكاوي نظرا لأن أول أيام العيد لا يكون به أعداد كبيرة متواجدة في الشارع كون أنه عائلي أكثر.

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وقالت أمل عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن المكتب يعطي استشارة قانونية ودعم لأى سيدة تعرضت لأي مشكلة خلال فترة العيد أو غيرها في كيفية توجهها لقسم الشرطة أو النيابة.

وأشارت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن وزارة الداخلية متواجدة في الشوارع بكثافة خلال تلك الفترة لرصد ظاهرة التحرش ويتم الإبلاغ عن أي حالات.

وأوضحت: "نقدم دعم قانوني في كيفية التحرك بعد التحرش من حيث الذهاب لقسم الشرطة وعمل محضر، ومن الممكن أن يتطور الموضوع ويصل إلى القضاء ويكون هناك محامى متطوع بالمجان ويرفع القضية وفقا للحالة".