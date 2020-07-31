لايف ستايل
يأتي عيد الأضحى 2020 بالتزامن مع محاربة جائحة كورونا، ويتربط كذلك بتناول اللحوم والفتة بكثرة لذا يفضل الكثيرون قضائه في البيت بعيدا عن الخروج والسفر وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالإجازات، وفيما يلي بعض النصائح لقاء عيد أضحى ممتع في البيت بحسب موقع "لايف ستايل".
جهزي التسالي
السناكس المختلفة والتسالي والترمس والمكسرات، واللب من الأنشطة اللمتعة أثناء مشاهدة التليفزيون، وجربي تناولها أثناء لعب الكوتشينة الورقية، أو بنك الحظ وكونكت فور وتلك الألعاب الرائعة.
مشاهدة فيلم أو مسرحية
جهزي "فلاشة" عليها أفلامك ومسلسلاتك المفضلة، ويمكنك مشاهدتها خلال أيام العيد، ولا تعكر صفوك الإعلانات، أو الالتزام بما يعرضه التليفزيون، أو متابعة المسرحيات المختلفة على التليفزيون.
بلاي ستيشن
شاركي أطفالك أو أصدقائك لعب البلايستين في البيت، وهو ما يضيف كثير من المرح، والتفاعل داخل المنزل.
تناول الحلوى
بعد الغداء وقضاء وقت في أكل اللحم وطهيه، يمكنك ابتكار حلوى من ذوقك وعملها مساء كي تستمعي أثناء مشاهدة التلفاز.
العائلة
يمكنك دعوة العائلة إلى منزلك، فهذا يضيف بهجة العيد على أيامك دون أن تضطري لمغادرة المنزل، أو إرهاق نفسك في خروجات.
كانت هذه تفاصيل خبر لو مش هتخرج عشان كورونا.. أفكار لقضاء عيد ممتع في البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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