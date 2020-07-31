في 12 خطوة.. نصائح للتخلص من رائحة الذبح داخل البيت

لايف ستايل

رائحة اللحوم المذبوحة حديثا تترك أثرا طويلا في البيت، ول اتزال بسهولة، خاصة إذا كان الذبح داخل المنزل، وللتخلص من رائحة الذبح، وبعد إعداد الطعام يجب اتباع بعد الخطوات التي يمكن أن تخلصك نهائيا من الرائحة الكريهة بحيب موقع "جوود هاوس".

نصائح للتخلص من رائحة الذبح

- يجب الذبح في غرفة واحدة محددة مع فتح النوافذ أثناء تلك العملية.

- لا تشوي اللحوم على النار، وفي حالة الحاجة إلى ذلك يمكن شيها في الفرن داخل ورق فويل عوضا عن ذلك لتقليل الرائحة.

- البخور يمتص الروائح الكريهة اشعليه طوال اليوم.

- ينظف المطبخ بإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وعصير الليمون على كمية مناسبة من الماء الدافئ للتخلص من الروائح على الأسطح.

- تضاف الزيوت العطرية إلى ماء مسح المنزل للتخلص من رائحة اللحوم بشكل فوري.

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- يوضع ماء على النار مع ملعقة فانيليا سائلة أو ملعقة كبيرة من القرفة البودرة ويترك ليغلي جيدًا، الراوئح المتصاعدة تخلصك من روائح اللحوم المذبوحة.

- رائحة القهوة قوية ونفاذة، يمكنك غليها ووضعها في المكان للتغلب على رائحة الذبح.

- الشموع العطرية كذلك خيارا فعالا للتخلص من الروائح الكريهة في غرفة المعيشة.

- غسل الملابس التي كنت ترتديها أثناء تناول الطهي والذبح لأنها تعلق في الهدوم بسهولة.

- تشغيل المراوح وفتح النوافذ طوال اليوم.

- يجب التخلص فورا من كافة مخلفات الأضحية ولا يجب أن توجد في المنزل لليوم التالي.

- استخدمي الجوانتي والأحذية الخاصة خلال الذبح.