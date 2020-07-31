حظر التجول وراء تجاوز معدلات الطلاق لحالات الزواج للمرة الأولى في الكويت خلال يوليو الجاري

علاقات و مجتمع

Advertisements

كشفت إحصائية رسمية، عن تجاوز معدلات الطلاق حالات الزواج للمرة الأولى في الكويت خلال شهر يوليو الجاري. وأوضحت الإحصائية الصادرة عن إدارة التوثيقات الشرعية الكويتية، أن شهر يوليو الجاري شهد وقوع 818 حالة طلاق، مقابل 622 زواج، ما يعني 4 حالات طلاق، مقابل كل 3 زواجات.

وعزا متخصصون ارتفاع معدلات الطلاق، إلى ازدياد المشكلات الزوجية نتيجة فترات الحظر الطويل على مدار الأشهر الماضية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك توقف أعمال الكثيرين، ما جعلهم يدخلون في أزمات مادية، أثرت كثيرا في العديد من العلاقات الزوجية.

ورأوا أن تراجع معدلات الزواج جاء نتيجة القيود المفروضة على حفلات الزفاف، وغلق قاعات الأفراح في مختلف المناطق، بالإضافة إلى الإجراءات المشددة التي تمنع أي تجمعات، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثيرين عن إتمام حفلات الزفاف خلال الفترة الماضية.

كما أظهرت الإحصائية أن إدارة التوثيقات الشرعية الكويتية، أنجزت خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو الماضي، وحتى 28 يوليو الجاري 13 ألفا و947 معاملة، أبرزها 205 عقود إذن زواج على يد مأذون خارج الإدارة (طرف غير كويتي)، و30 تسليم واستلام دفتر مأذون، وانجاز 596 حصر وراثة، و12 حالة إشهار إسلام.