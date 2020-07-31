الامارات | عمرو دياب يطرح أغنية جديدة : "يا بلدنا يا حلوة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أغنية جديدة : "يا بلدنا يا حلوة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل معجبو الفنان المصري عمرو دياب باحتفاء وترحيب بالغ أغنيته الجديدة “يا بلدنا يا حلوة”، التي طرحها أمس ويتغنّى فيها بحب مصر بينما ظهر في عدد من الأماكن السياحية التي أبرزت ألوانا متنوعة من الحضارة والثقافة المصرية.
والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وظهر “الهضبة” وهو في مركب في وسط نهر النيل، ثم على خلفية القاهرة التاريخية، وخلف مقود سيارة تجوب الشوارع المصرية.
ويذكر أن ألبوم عمرو دياب “سهران” الذي طرحه في فبراير الماضي حقق نجاحا كبيرا، وتصدّر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.
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