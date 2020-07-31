فوائد صحية مذهلة لممارسة الرياضة في الماء.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن رياضة الركض في الماء (Aquajogging) تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تعد تدريبا شاملا للجسم وتساعد على التمتع بالرشاقة.

وأوضح المركز أنه عند ممارسة رياضة الركض في الماء يتلقى الجسم بأكمله تدريبا في المياه السطحية أو العميقة، سواء باستخدام أجهزة رياضية صغيرة - كحزام الطفو - أو بدونها، الأمر الذي لا يقوي عضلات الساعد والجذع والمقعدة والساق فحسب، بل يعمل أيضا على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي وعملية التمثيل الغذائي.

وأضاف المركز أن ممارسة رياضة الركض في الماء تساعد على إنقاص الوزن؛ حيث يتم حرق قرابة 800 سعرا حراريا في كل ساعة. ويرجع الفضل في ذلك إلى أن شدة الحركة تكون عالية جدا، وبالتالي يتعين على الجسم بذل جهد كبير للتغلب على مقاومة الماء.

وتعد رياضة الركض في الماء مناسبة للبدناء بصفة خاصة؛ نظرا لأنها من الرياضات، التي تحافظ على المفاصل وتحميها.