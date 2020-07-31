منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول كبد الأضحية صباح أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

الكبد أحد الأكلات المفضلة لدى كثيرين صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبعد ذبح الأضحية.

لذا نستعرض لكم الفوائد التي يحتوي عليها ويمد الجسم بها وفق ما ذكر موقع "LIVESTRONG":

1- يساعد في علاج مرض فقر الدم "الأنيميا" لاحتوائه على الحديد، وفيتامين ب12.

2- يعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم، وجعله أكثر مقاومة للأمراض.

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3- يتميز الكبد بقيمة غذائية عالية،‏ فهي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون‏ المشبعة‏،‏ إضافة إلى احتوائها على الفيتامينات والمعادن.

4- يحتوي الكبد على حمض البنتوثينيك الضروري للعمليات الحيوية التي تسير داخل الجسم والتي من خلالها يتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى أشكال الطاقة الأخرى تساعد أيضا في تكوين عضلات الجسم.

5- مصدر طبيعي للإنزيم المساعد Q10 الذي يقوى القلب والأوعية الدموية والحماية من السرطان.

6- يعتبر كبد الغنم من أغنى مصادر البروتينات، ولا يحتوي على نسبة عالية من الدهون إضافة إلى أنه لا يسبب زيادة في الوزن، ويحتوي على فيتامين "B" ونسبة عالية من الحديد، وعنصر الزنك والنحاس المفيد لجسم الإنسان.