"فوله واتقسمت نصفين".. رانيا فريد شوقي تتحدث عن "وحش الشاشة" (فيديو)

علاقات و مجتمع

مائة عام مضت على ميلاد وحش الشاشة وملك الترسو، الفنان فريد شوقي، الذي ذاع صيته وغطت شعبيته العالم العربي بأسره، بما في ذلك تركيا، والتي أنتج فيها بعض الأفلام هناك، وكان المخرجين دائما يخاطبونه بصفته "فريد بيه" (بيك) بالرغم من عدم حصوله على لقب البكوية رسميًا ولكن كدليل على الاحترام.

وتزامن 30 يوليو، يوم ميلاد الفنان فريد شوقي، ويُقدم هُن لقطات من حياته الشخصية وعلاقته بابنتة رانيا فريد شوقي، خلال السطور التالية.

علاقة صداقة من نوع خاص جمعت بين الأب فريد شوقي وابنتة رانيا، وظهرا وكأنهم "فولة وانقسمت نصفين"، وكانت قد حلت الابنة ضيفة على برنامج "معكم"، مع الإعلامية "منى الشاذلي"، وتحدثت عن طبيعة العلاقة بينها وبين والدها، وقالت إنها تحمل الكثير من صفات والدها الراحل، لدرجة أنه كان يقول لها "أنا بشوف نفسي فيكي"، أما والدتها ‏فكانت تخبرها دائمًا أنها ووالدها "فولة وانقسمت نصفين"، وزوجة والدها السابقة الفنانة هدى سلطان، كانت تقول لها: "يخرب ‏عقلك أبوكي بالظبط"، لما يتشابهان فيه من صفات.‏

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"فريد شوقي مش هيتكرر"، بهذة العبارة تغزلت الفنانة في والدها على المستوى الشخصي والفني، قائلةً "فريد شوقي خدم المجتمع المصري وخدم الفن المصري، كل الشعوب العربية بتحبه وتناديني بيا بنت الغالي، جيله ماعملش فلوس لكن عمل تاريخ".

وخلال استضافتها في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال عام 2017، تحدثت "رانيا" عن أن والدها لم يرغب في إنجاب الذكور، وأنه كان سعيد بإنجاب فتيات، مضيفة: "بابا عمره ما اتمنى ولد، وكان مبسوطا بينا، حتى أحفاده الولاد مكانش بيعرف يتعامل معاهم، لكن كان بيعرف يتعامل مع البنات".

وأضافت رانيا، "بابا كان بيقول أجيب واد ليه؟، عشان ياخد كرفتاتي ويسرق عربيتي وبرفاناتي ومش هعرف أربيه".