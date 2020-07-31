بصورة مع زوجها لاعب كرة القدم.. شقيقة روبي تعلن حملها الثاني

لايف ستايل

بصورة واحدة لها تجمعها بزوجها إسلام صيام لاعب كرة القدم، وابن الحكم الدولي السابق عصام صيام، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، أعلنت الفنانة الشابة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، عن حملها في طفلها الثاني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "كوكي" في الصورة، مرتدية أزياء بحر "كاش مايوه" قاتمة اللون وفضفاضة تظهر حملها، مع نظارة شمسية وشعر "كيرلي"، بينما ظهر زوجها بـ"مايوه شورت" أحمر اللون، واضعا يده على بطنها.

واكتفت زوجة لاعب كرة القدم، بنشر الصورة لإعلان الحمل بدون كتابة تعليق، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، متمنية لها الإنجاب بسلامة.

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وحرصت العديد من الفنانات على المباركة لشقيقة روبي، من بينهن الفنانة آيتن عامر، ونرمين ماهر، وجيهان خليل.

ومنذ عدة أشهر، شاركت الفنانة الشابة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك"، بصحبة زوجها، أثناء تواجدهما بالمنزل، خلال تأديتهما مقطع من أغنية "نار" للمطرب الشعبي حكيم، بطريقة كوميدية.