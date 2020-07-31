فاجأها أحمد خالد صالح في بيتها.. لقطات من عيد ميلاد هنادي مهنا الـ 23 

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بلقطات جديدة من حفل عيد ميلادها الـ 23، الذي رتبه وأعده لها خطيبها الفنان الشاب أحمد خالد صالح.

وأظهرت اللقطات دخول "هنادي" لمنزلها بصحبة الأخير، لتتفاجأ بحضور فني كثيف، وأجواء عيد الميلاد المشتعلة، وقدم "لها" خطيبها تورتة من عدة أدوار تشبه شرائط أفلام السينما، مطبوع عليها صورها الشخصية، وصور تجمعها به.

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وعلقت "هنادي": "إنك حقًا هبة من الله وأنا حقًا محظوظ لامتلاكك، شكرا لك على كل شيء، بحبك يا أحلى حاجة في حياتي، شكرا لكل من جاء، لقد قضيت يومي، ولمن لم يتمكنوا من ذلك، كان يفتقدكم".

وشاركت "هنادي" هذا الموسم الرمضاني، بمسلسلين وهم "خيانة عهد"، و"الفتوة".