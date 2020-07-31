فوائد تناول اللحوم الحمراء: حديد وبروتين

صحة
خلال عيد الأضحى المبارك يزداد تناول اللحوم الحمراء ورغم أن الإكثار في تناولها يسبب مشاكل صحية، إلا أنه لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "مديكال نيوز توداي".
فوائد اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء هي مصدر غني للبروتين والدهون المشبعة والزنك وفيتامينات ب.
هناك حاجة إلى الحديد لمساعدة خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين، ومن المرجح أن يحدث نقص الحديد لدى الأطفال والمسنين والحوامل.
الحديد متاح أيضًا في نباتات ورقية وحبوب خضراء داكنة ولكن من الأفضل امتصاص الجسم من اللحوم الحمراء.
يحتاج الجسم إلى الزنك من أجل تخليق الحمض النووي ويساعد جهاز المناعة على العمل بفعالية.
كما يوجد في اللحوم الحمراء الزنك.
ومع ذلك، من الأفضل امتصاص الزنك من مصادر اللحوم والأسماك.
من بين فيتامينات ب التي توجد بكثرة في اللحوم الحمراء فيتامين ب 6 وفيتامين 12.
فيتامين ب 6 مفيد للجهاز المناعي وفيتامين ب 12 مفيد للجهاز العصبي.
يزداد خطر الإصابة بمستويات أقل من فيتامين ب 12 لدى الأشخاص الذين يتناولون عقار الميتفورمين.
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