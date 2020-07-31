الطريقة الصحيحة لتطهير لحوم العيد

ساعات قليلة وتستقبل الأمة الإسلامية، أول أيام عيد الأضحى المُبارك، المرتبط عادًة بتناول أشهر وألذ أطباق اللحوم، خاصة عقب إتمام الأضحية على الفور.

وتعتقد الكثير من ربات المنازل أن غسل الأطعمة بشكل طبيعي بوضعها اسفل الماء الجاري، من بديهيات النظافة، خاصة في ظل أزمة الكورونا، التي تتطلب غسل كافة الأشياء مهما كانت صغيرة، إلا أن الأمر لا يشمل لحوم العيد الحمراء، الأمر الذي أثار الجدل حوله.

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وكانت بعض الدراسات الحديثة، أكدت أن غسل اللحوم بالماء قبل طهيها ينشر البكتيريا في حوض الغسيل، ويعرض الأطعمة الموجودة في المطبخ لتلك البكتيريا، حسب ما أفاد موقع "برايت سايد".

ونصحت الدراسات بوضع اللحوم في مياه ساخنة، لأن درجة الحرارة العالية تساعد على التخلص من البكتيريا.