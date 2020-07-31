"بالعرض".. إليك الطريقة الصحيحة عند تقطيع اللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

بعد ذبح الأضحية أول أيام العيد نبدأ في تقطيع اللحوم تمهيدا إما لتوزيعها أو تخزينها أو تخضيرها.

ولكن تضمن الاستفادة بعناصرها وقيمها الغذائية، نرصد هذه الطرق السليمة، وفقًا لتصريحات الشيف يسري خميس، وذلك في النقاط التالية:

- تقطيع اللحوم بصورة عرضية (بالعرض)، حتى يتم التخلص من النسيج الطويل، ومن ثم تضمن المرأة تسوية أسرع للحوم، كما تضمن عدم فقدانها عناصرها الغذائية.

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- تترك اللحوم بعد إتمام عملية الذبح لفترة حتى تهدأ، ثم نقوم بعملية التقطيع، فهذه الطريقة تضمن التخلص من الدماء الناتجة عن الذبح، وهو ما يسهم في تنظيف اللحوم سريعا قبل التسوية.

- استخدام سكين حاد أثناء تقطيع اللحوم، حتى لا تفقد عناصرها الغذائية نتيجة استخدام سكين بارد، كما أن السكين الحاد يحافظ على طعم اللحوم بعد التسوية ولا يغير منها، ويسرع عملية التسوية.

- استخدام أسطح خشبية أثناء عملية التقطيع لضمان ثباتها، وحتى لا تتعرض المرأة للجروح.

- عند تجهيز لحوم الشواء يفضل الإبقاء على قطع الدهون الملازمة لنسيج اللحم، لكونها تعمل على عدم جفاف وتيبس اللحوم خلال تعرضها للنيران، كما أنها تمنحها طعما مميزا.