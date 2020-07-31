كيف تحافظ الحامل على استقرار دورتها الدموية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تنصح إيفون شيلداي السيدات الحوامل بالعمل على استقرار الدورة الدموية لديهن خلال فضل الصيف.
وأوضحت القابلة الألمانية أن الأنشطة الحركية الخفيفة تساعد في الحفاظ على استقرار الدورة الدموية، مع مراعاة ممارستها في ساعات الصباح أو المساء عندما لا تكون درجة الحرارة مرتفعة. ويعمل المشي على تنشيط الدورة الدموية، ما يعني نقل الدم بشكل أفضل إلى القلب.
ويمكن لدش فاتر أن ينعش الجسم، وهو ما ينطبق أيضا على السباحة في حمام السباحة؛ حيث يعزز ذلك ورود الدم للأقدام وإمدادها بالطاقة. كما أن رفع الأقدام يعزز تدفق الدم للقلب.
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