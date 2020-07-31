بعد فيديوهات "شيري هانم" وابنتها.. طبيب نفسي يحلل شخصية الأم: عندها خلل عقلى

علاقات و مجتمع

عبر حساب على تطبيق "تيك توك" يحمل اسم "شيري هانم"، قدمت سيدة برفقة ابنتها "زمردة" مقاطع فيديو، وصفت بأنها خادشة للحياء والحديث بشكل غير لائق، إذ ظهرت في مقاطع فيديو وهي في حمام السباحة، وفي فيديو آخر وهي تدخن السجائر، كما أظهرت ابنتها "زمردة" بشكل غير لائق، إذ كانت تشجعها على الرقص بطريقة غير لائقة.

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عقب قرابة شهر ونصف من القبض عليهما بدأت أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمة شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميًا بـ"شيري هانم وزمردة"، بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وتم تأجيل القضية لجلسة 27 أغسطس المقبل للاطلاع.

أزمة جديدة من أزمات تطبيق "تيك توك"، والأزمة الكبرى معرفة الأم بعمل ابنتها في أعمال منافية للآداب وموافقتها على ذلك بسبب الاحتياج إلى المال.

طبيب نفسي: الاحتياج المادى يحول البعض إلى أشخاص يعانون من الخلل النفسي

حلل الدكتور محمد هانى، استشارى الصحة النفسية، شخصية الأم قائلًا أثناء حديثه لـ "هُن"، إن الاحتياج المادي يدفع البعض على الموافقة على عمل الفتيات في مثل هذه الأعمال المنافية للآداب، حيث تصاب الأم بخلل نفسي وعقلي وتتخلى عن القيم في سبيل المال.

وأوضح أنه بالنسبة لهن الطريق السهل لجنى الأموال، بسبب قدرة الفتاة على إدخال عائد مادى، "كتر الفلوس عمل اضطراب نفسي غير مدركين خطورة الفعل المرتكب، بيكون عندهم لخبطة في العادات والقيم والتقاليد فيصابون بخلل نفسي"، متابعا يعتبر ذلك جزء من الانحطاط الأخلاقي.