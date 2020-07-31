منها الليمون والملح.. طرق تساعد على منع الطاقة السلبية داخل منزلك

صحة
يساعد اختيار بعض المواد الغذائية على امتصاص الطاقة السلبية من الجسم التي تتحكم في المزاج، وتساعد على تعزيز الطاقة الإيجابية، ومن ضمن هذه الأشياء التي تمتص الطاقة السلبية من المنزل وفق ما ذكره موقع "Times of India"
الليمون
أن حفظ 3 حبات ليمون في عبوة زجاجية مملوءة بالماء، يمكن أن يزيل جميع أنواع الطاقة السلبية، ويجذب الطاقة الإيجابية إلى المكان، ويمكن أن تجرب هذه الطريقة إذا كنت تعاني من أوقات عصيبة في العمل.
الملح
يمتص الملح الطاقة السلبية، حيث تساعد إضافة الملح إلى ماء تنظيف المنزل في امتصاص التأثير السلبي، وإذا كان لديك أطفال في المنزل، يمكنك وضع وعاء من الملح في غرفة الدراسة لتحسين تركيزهم.
بذور الخردل
يساعد نشر بذور الخردل بشكل عشوائي حول المنزل على تجنب أي نوع من الطاقة السلبية من المنزل.
أوراق الغار
نوع آخر من التوابل الهندية يستخدم غالباً لدرء الطاقة السلبية، ووفقاً لخبراء العلاج في البلدان الغربية، يعتقد أن أوراق الغار يمكن أن تساعد في تحقيق الرخاء والإيجابية للعائلة، ويمكن أن يؤدي حرق عدد قليل من أوراق الغار في وعاء إلى إزالة الطاقة السلبية، ويجلب دخان أوراق الغار موجة من السلام في المنزل.
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