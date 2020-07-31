غير القضية الأخلاقية.. 5 مقاطع جدلية لـ شيري هانم: "بحب أسيب شنبي"

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الابنة اعترفت والأم أنكرت.. قضية شيري هانم وزمردة من تيك توك إلى المحكمة

فيديوهات وعبارات خادشة للحياء.. قصة شيري هانم وزمردة من تيك توك للحبس

آخرهن شيري هانم.. مشاهير التيك توك من الشاشة للزنزانة "رقص وتحريض على الفسق"

توقعت حبسها بهاشتاج.. من هي شيري هانم التي قبض عليها بسبب "تيك توك"؟

منذ تداول مقاطعها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستطاعت شريفة رفعت، المعروفة بـ شيري هانم، جذب الأنظار وإثارة الجدل بسبب مقاطعها غير المألوفة وطريقتها الغريبة وغير المقبولة للكثير.

بصوتها المرتفع ومصطلحات كلماتها غير المفهومة، واقترابها الزائد عن الحد من عدسات الكاميرا خلال التصوير وكلامها الجريء باتت "شيري" تثير الجدل في كل مرة، حتى إن البعض اعتقد إنها غير مُتزنة ذهنيًا بسبب هذا الظهور.

واليوم، بعد قرابة شهر ونصف من القبض عليهما بدأت أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمة شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميًا بـ"شيري هانم وزمردة"، بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وتم تأجيل القضية لجلسة 27 أغسطس المقبل، للاطلاع.

حيث تحقق فيها النيابة العامة، لما قامتا به من أفعال خادشة حياء، هددتا بها قيم الأسرة المصرية، وذلك من خلال مقاطع الفيديو التي نشرت عبر "تيك توك" وباقي تطبيقات "السوشيال ميديا".

وبعيدَا عن القضية الأخلاقية.. يرصد "هُن" مقاطع جدلية لـ شيري هانم

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بحب أسيب شنبي

في مقطع فيديو مثير للجدل، والسخرية، لا يتخطى الدقيقة، ظهرت "شيري" خلال أيام حظر التجوال، وهي تاركة الشعر الزائد على منطقة "الشنب"، مؤكدة إنها لم تقم بإزالته كباقي السيدات إلا وإن كانت ستُقبل، إما أن تتركه.

الأمر الذي تسبب جدلًا واسعًا حول المقطع لجرأة ما قالته.

ستات مصر بقت تكاتك

مقطع آخر منذ عدة أشهر، على "الفيسبوك" ظهرت "شيري" وهي تدعو لإعادة فتح الصالات الرياضية، التي أُغلقت خلال فترة الحظر، لتفشي فيروس كورونا، قائلة:"افتحولنا الجيم.. بقينا شبه تكاتك الهند، ستات مصر بقت تكاتك"، في مقطع وصفه البعض سخرية من المرأة المصرية.

بحط روج وليا طلة

مقطع فيديو أثار السخرية حوله، بعدما ظهرت "شيري" في مقطع تتحدث بكافة تعبيرات وجهها، عن طقوسها في بدء يوم جديد، قائلة: "ببتدي ببسمة، ليا دخلة وليا طلة، وبحط روج".

الأمر الذي تسبب سخرية كبيرة حول المقطع، خاصة بسبب الطريقة التي اتبعتها في وضع أحمر الشفاه.

ابقى تعالى بليل

مقطع فيديو اقترب من دقيقتين لـ "شيري" توجه حديثها للجنس الآخر، منتقدة طُرق محاولاتهم للتعارف عليها، قائلة:"أنا فيديوهاتي للبنات مش ليكم، لما أجيب سيرتك كلموني، ابقى تعالى بليل وأنا أوريكم الويل كله".

وتابعت: "أنا مش بتعرف ومحدش يبعتلي رسالة ولا كومنت".

وفرولي عريس يشكمني

مقطع آخر مثير للجدل، لـ "شيري" هانم بعنوان "جوزوني" خرجت من خلاله تُطالب بتوفير عريس لها، ذو شخصية قوية، قائلة:"عاوزة اتجوز وفرولي عريس يشكمني".

قائمة الاتهامات لـ شيري وابنتها

وجهت لهما النيابة العامة، عددا من الاتهامات تمثلت في الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم، لتقرر النيابة في النهاية حبسهما.