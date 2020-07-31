كوكي شقيقة روبي.. فنانة شابة شبهها الجمهور بدينا الشربيني

علاقات و مجتمع

تهاني ومباركات عدة من داخل الوسط الفني، تلقتها الفنانة الشابة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، عقب الإعلان عن حملها في طفلها الثاني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من زوجها إسلام صيام لاعب كرة القدم وابن الحكم الدولي السابق عصام صيام، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي.

وظهرت "كوكي" في الصورة، مرتدية أزياء بحر "كاش مايوه" قاتمة اللون وفضفاضة تظهر حملها، مع نظارة شمسية وشعر "كيرلي"، بينما ظهر زوجها بـ"مايوه شورت" أحمر اللون، واضعا يده على بطنها، مكتفية بنشر الصورة بدون تعليق.

من هي شقيقة روبي؟

"هن" يرصد أبرز المعلومات عن كوكي شقيقة روبي.

- اسمها الحقيقي مريهان حسين محمد، الشهيرة بـ"كوكي" أو "مريهان مجدي".

- في أغسطس 2014، تزوجت "كوكي" من إسلام صيام لاعب كرة قدم وابن الحكم الدولي السابق عصام صيام، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي.

- علقت العديد من متابعيها، بأنها تشبه الفنانة دينا الشربيني، عند ظهورها بشعر "كيرلي" أشقر.

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- لديها طفلة واحدة.

- بدأت حياتها المهنية كممثلة في 2011.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها: "ونوس"، و"السيدة الأولى"، و"الوالدة باشا"، و"خرم إبرة"، و"الزوجة 18".

- شاركت مع شقيقتها روبي في فيلم "الشوق".

- قالت كوكي مجدي، إنها حلمت بهيثم أحمد زكي وهو داخل القبر، عقب أيام من رحيله عن عالمنا، قائلة: "أنا حلمت أن هيثم داخل قبره وعاوز يروح يشوف باباه ومامته وأنا قعدت اقولوا متخفش يا حبيبي هيسألوك كام سؤال وتروح لماما وبابا على طول، يارب اجمعهم هما الثلاثة في الجنة إن شاء الله".