5 تصميمات عباءات لفنانات مناسبة في عيد الأضحى بينهن أزياء نرمين الفقي

لايف ستايل

تعد العباءات من الأزياء الأساسية التي تعتمد عليها السيدات بمختلف أعمارهن خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، باحثات عن تصميمات عصرية و"غير تقليدية" يمكن أن يتجملن بها في تلك المناسبة، خلال استقبال الضيوف في المنزل، أو الذهاب في جولات للتنزه.

يمكن أن تستوحي إطلالاتك من تصميمات العباءات التي ظهرت بها الفنانات العربيات، ورصد "هن" أبرزهن خلال الفقرات التالية.

نرمين الفقي تطل بعباءة بأكمام شفافة

عباءة سوداء فضفاضة بأكمام شيفون ونقوش ذهبية، لفتت بها الفنانة نرمين الفقي الأنظار، في إبريل 2020، خلال مشاركتها صور عائلتها في إحدى التجمعات الرمضانية الماضية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

سالي عبدالسلام بعباءة فضفاضة

في ديسمبر الماضي، أطلت الإعلامية سالي عبدالسلام بعباءة سوداء فضفاضة، من توقيع "alqasemia_palestain"، مع نظارة شمسيىة سوداء، وذلك قبل مشاركتها في موسم الرياض، المُنعقدة في المملكة العربية السعودية.

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منى فاروق بعباءة منقوشة متعددة الألوان

خلال رحلتها إلى الأردن، شاركت منى فاروق، متابعيها عبر "إنستجرام"، بأول جلسة تصوير لها، عقب تهديدها بالانتحار، بعدسة المصور زيد أبو طالب، في مارس الماضي متجملة بجلباب فضفاض قاتم اللون، مزين بنقوش متعددة الألوان من التراث الأردني، ومكياج بسيط، فضلا عن إكسسوارات نحاسية مطلية باللون الذهبي.

دنيا بطمة بـ"الريش" و"الفسفوري"

وفي عيد الأضحى الماضي، أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعباءة "أوف شولدرز"، مزينة بـ"ريش" أسود، ونقوش متعددة، خلال تواجدها في حفل إفطار، من توقيع مصمم الأزياء علي النعماني.

وتأتي تلك الإطلالة، عقب إثارتها الجدل بظهورها بعباءة فسفوري، ذات فتحة جانبية طويلة، فضفاضة ومزين بنقوش زرقاء، من توقيع دار أزياء مغربية.