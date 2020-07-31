غير "إجراءات كورونا".. اتبع هذه النصائح إذا قررت ذبح الأضحية بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعيد عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي وغيرها، فإن هناك مجموعة من النصائح التي يجب عليك اتباعها إذا قررت ذبح الأضحية بالمنزل.

وتستعرض الدكتورة شرين علي رئيس لجنة السلامة الغذائية بنقابة البيطريين في تصريحها لـ"الخليج 365" تلك النصائح وهي كالتالي:

- لا تذبح الأضحية على الأرضيات مباشرة حتى لا تتعرض أفراد الأسرة إلى الالتهابات وانتقال البكتريا، إنما على مجلد أو مشمع مخصص لعزل الماء، وأيضا كي لا تتعرض الذبيحة إلى الأتربة.

- احرص على تغيير المفرش المضاد للمياه عند سلخ الجلد وتوزيع اللحم.

- قم بتعقيم أدوات الذبح عن طريق غلي الماء ووضع الأدوات بها من 20 إلى 25 دقيقة.

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- قم بتنظيف المعدة خارج المجلد أو المشمع حتى لا يختلط بقايا الطعام مع اللحوم والبول.

- حاول أن يتواجد بجوار مكان الذبح مياه جارية لصرف الدماء قبل أن تجف ويصعب إزالتها.

- اشترِ مجموعة كبيرة من الأكياس البلاستيكية المخصصة لحفظ الطعام، وقسّم الأمعاء في الأكياس المختصة بها، حيث الكبد في كيس والطحال في كيس، والفشة، والرأس، وتقسيم أجزاء الذبيحة على الأكياس.

- إذا كنت غير مختص أو لم يسبق لك الذبيح، حاول الابتعاد بمسافة لا تقل عن متر حتى لا تتأذي من بقع الدماء، والحركات اللاإرادية للذبيحة.

- بعض الأشخاص يعانون من "فوبيا الدماء" فإذا لاحظت دقات قلبك سريعة وتشعر بالغثيان فحاول الابتعاد عن مكان الذبيحة، حتى لا تفقد الوعي.