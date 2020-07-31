هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكبد صباح أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعد الكبد الوجبة المفضلة للكثيرين صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهي من الأطعمة التي تأتي بالعديد من الفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائها على العديد من العناصر والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسد.

موقع "LIVESTRONG" تناول فوائد تناول الكبد على جسد الإنسان، وأبرزها في الآتي:

1- تساعد في علاج مرض فقر الدم "الأنيميا" لاحتوائها على الحديد، وفيتامين بـ12.

2- تعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسد، وجعله أكثر مقاومة للأمراض.

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3- تتميز الكبد بقيمة غذائية عالية،‏ فهي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون‏ المشبعة‏،‏ إضافة إلى احتوائها على الفيتامينات والمعادن.

4- تحتوي الكبد على حمض البنتوثينيك الضروري للعمليات الحيوية التي تسير داخل الجسم ولتحويل الطاقة الكيميائية إلى أشكال أخرى من الطاقة، وتساعد أيضًا في تكوين عضلات الجسد.

5- مصدر طبيعي للإنزيم المساعد Q10 الذي يقوى القلب والأوعية الدموية والحماية من السرطان.

6- تعتبر كبد الغنم من أغنى مصادر البروتينات، ولا تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إضافة إلى أنها لا تسبب زيادة في الوزن، وتحتوي على فيتامين "B" ونسبة عالية من الحديد، وعنصر الزنك والنحاس المفيد لجسم الإنسان.