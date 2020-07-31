رغم حذفهما أسماء بعضهم.. خطيبة كهربا تدعمه بطريقتها (صورة)

علاقات و مجتمع

شاركت نورهان شقيقة الفنانة إسراء عبدالفتاح، زوجة نجم مسرح مصر حمدي الميرغني، وخطيبة لاعب الأهلي السابق محمود كهربا، بـ "ستوري" جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أظهرت فيها جزء من حلقة الأخير في إحدى البرامج، مُرفقة تلك الصورة ببعض الوجوه التعبيرية.

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يأتي ذلك عقب حذف "كهربا" اسمها الذي دونه عبر صفحته الرسمية بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بينما حذفت "نورهان" حرفي "MK" عبر حسابها، وهما الحروف الأولى من اسمي محمود كهربا، اللاتي كتبتهما في فبراير الماضي معلنة ارتباطها به.

كهربا وخطيبته لا يتشاركان الصور منذ الخطوبة

ولا توجد صورة واحدة تجمع بين الثنائي كهربا ونورهان، نهائياً، حيث لم يظهرا سويا بأي تجمعات أو مناسبة، كما أن كلاهما لا يشارك صورا للآخر عبر حساباتهما الشخصية، واكتفى كل منهما بكتابة اسم الآخر، على حسابه فقط.

ولم تهنئ "نورهان" الأخير خلال عيد ميلاده، على الرغم من تهنئتها لزوج شقيقتها.

خطوبة محمود كهربا ونورهان

وفي فبراير الماضي، أعلن كهربا، نبأ خطوبته، على شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني، إذ وضع اسمها عبر صفحته الرسمية بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيما اكتفت الأخيرة بوضع حرفي "MK" عبر حسابها.