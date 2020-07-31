كنزي عمرو دياب تثير الجدل بـ"حركة يد خادشة للحياء" (صور)

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل والانتقادات، صاحبت نشر كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

أطلت "كنزي" في أحدث ظهور لها، بـ"هاف أستومك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط.

وبالرغم من أن إحدى الصور مهزوزة، إلا أنها نشرتها عبر حسابها، في حين تعمدت عمل حركة خارجة وخادشة للحياء بإصبعها، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.

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وحرصت زينة عاشور والدة كنزي دياب على تسجيل إعجاب للمواد المصورة، مثلما تفعل في كافة المنشورات التي تنشرها ابنتها عبر "إنستجرام".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ10 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "يابنتي خلي بالك من صورتك.. أنتي بنت أشهر مغني في الوطن العربي"، و"كوول ومنطلقة"، و"اللي بتعملي ده عيب وحرام".