أحمد خالد صالح يفاجئ هنادي مهنا بحفل عيد ميلادها (فيديو)

علاقات و مجتمع
فاجئ الفنان أحمد خالد صالح خطيبته الفنانة هنادي مهنى بإعداده لحفل عيد ميلادها وسط عدد من أصدقائهما.
ونشرت "هنادي" عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من مقاطع الفيديو، أثناء لحظة دخولها المنزل ومفاجأتها بعيد الميلاد، وتقطيع قالب الحلوى الذي جاء على شكل أدوار متعددة مزينة بصورها.
وأعلن الفنان أحمد خالد صالح خطبته للفنانة هنادي مهنى في نهاية ديسمبر الماضي، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء.
وشارك الثنائي لأول مرة سويًا في مسلسل "الفتوة" الذي عرض في رمضان 2020، وجاء من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر.
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