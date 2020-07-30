وصفة سهلة لعمل الكوسة باللحمة المفرومة بالمنزل

مطبخ

مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تبحث العديد من ربات البيوت عن وصفات تجمع بين اللحوم والخضروات، خاصة صينية الكوسة باللحمة المفرومة، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأسر العربية.

وفيما يلي، خطوات تحضير صينية الكوسة باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج طهي على "سي بي سي سفرة".

مقادير الكوسة باللحمة المفرومة

لحمة مفرومة

كوسة

ثوم

بصل

سمن

قرفة مطحونة

فلفل أسود

Advertisements

زنجبيل بودرة

عصير طماطم

ملح

طريقة تحضير الكوسة باللحمة المفرومة

- خلط اللحم مع البصل في طاسة بها سمن.

- إضافة الملح والقرفة والزنجبيل والفلفل الأسود مع اللحم.

-خلط الكوسة المقطعة مع عصير الطماطم.

- إضافة الثوم المفروم قرب تمام النضج.