مستشارة موضة تحلل إطلالة عمرو دياب في "يا بلدنا يا حلوة": "مريحة للعين"

لايف ستايل

"يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة.. والناس الحلوة في بلدنا كتير.. في وشوش سمرا وجميلة تقابلهم تبتسم.. أسوان والنوبة عيلة صورة حلوة بتترسم"، بهذه الكلمات المؤثرة بدأ الفنان عمرو دياب أغنيته الوطنية الجديدة "يا بلدنا يا حلوة".

لفتت إطلالات عمرو دياب، خلال كليب "يا بلدنا يا حلوة" الكثيرين، ومن جانبها حللت مستشارة الموضة أميرة عبدالمنعم، إطلالاته المختلفة، خلال حديثها لـ"الوطن"، قائلةً "نجح الفنان في تنسيق ظهوره مع الجو العام للأماكن السياحية التي جرى التصوير بها، فنجده ظهر بقميص جمع بين لوني الأزرق والأبيض، والذي تناسب مع الطبيعة والبحر، فالقميص إيطالي يسمى بالهواوي، وهو ليس بجديد عليه وسبق أن ظهر به أكثر من مرة".

وتابعت مستشارة الموضة، "إطلالات عمرو دياب داخل الكليب، اتسمت بكونها مريحة للعيون وذات ألوان مبهجة، فظهر بأكثر من إطلاله داخل الكليب، فكانت أولى إطلالاته شبابية متعارف عليها، حيث ارتدى جينز فاتح باللون اللبني، وحذاء باللون الأبيض من أحدث الأحذية خلال هذا العام، فيما اعتمد على إطلالته الثانية على الجاكيت البيج وهو موضة عام 2020".

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وعن الإطلالة الثالثة قالت، "كانت إطلالة شارع المعز ذات أناقة جذابة حيث ظهر بتي شرت مطبوع ذو رسومات، وهو الأمر الذي يعتمد عليه عمرو دياب خلال ظهوره، فهو بارع في تنسيق الألوان".

ولفتت مستشارة الموضة للجسد الممشوق الذي ظهر به الهضبة، قائلةً "بيطلع بحاجات غريبة وخارجة عن المألوف، اشتغل على نفسه وخاسس جدًا مختلف عن ظهوره مسبقًا".

وأغنية "يا بلدنا يا حلوة" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور والكليب من إخراج طارق العريان.