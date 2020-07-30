أحمد داوود يهنىء عائلته بعيد الأضحى.. "كل عام واحنا كلنا طيبين"

علاقات و مجتمع

حرص الفنان أحمد داوود على تهنئة عائلته بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

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وظهر في الصورة بصحبة زوجته علا رشدي وأطفاله، معلقا: كل عام واحنا كلنا طيبين وعيد أضحى سعيد علينا جميعا وعلى كل اللي بنحبهم وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكون لينا نصيب في العام المقبل بالوقوف على جبل عرفات".

وشارك "داوود" مؤخرًا في مسلسل "لعبة النسيان" الذى عرض خلال السباق الرمضاني الأخير، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، على قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.