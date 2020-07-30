إلهام شاهين بالحجاب على الإنستجرام: لبيك اللهم لبيك

علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة متابعيها بعيد الأضحى، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ نشرت صورة وهي بملابس الإحرام، مرتدية عباءة بيضاء فضفاضة وحجاب أبيض.

وعلقت الفنانة، قائلة: "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. اللهُمَّ بلّغنا يوم عرفة واحنا لانشْتكِي هَمّا ولاَ حُزْنا واجْعلنا أسْعَد خَلقِكَ ياربّ.. لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، لهُ الملكُ ولهُ الحمد، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير.. اللهم اكتب لنا أجر الحج ونحن في بيوتنا وأنت تعلم أننا منعنا بسبب هذا الوباء اللهم ارفعه عنا برحمتك وقدرتك يارب".

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وأضاف، قائلة: "عيد سعيد عليكم وعلي كل اللي بتحبوهم".

وكشفت إلهام، مؤخرًا، عن طقوسها خلال فترة الحظر، مؤكدة أنها تهتم بممارسة الرياضة بواسطة الأجهزة التي لديها في المنزل، موضحة أن رياضة المشي من أفضل الرياضات، لأنها تنشط الدورة الدموية في جسم الإنسان.

وقالت "إلهام" إنها استغلت وقت فراغها في مشاهدة أفلام ومسلسلات عبر منصة Netflix، كما أنها قرأت المزيد من الكتب: "في الأوقات العادية مكنتش بلاقي الوقت لدا.. دلوقتي أنا ذاكرت نتفليكس.. وبقرأ كتب كتير.. لازم نستغل الوقت دا نتفرج على فن ونثقف نفسنا أكتر".